Dijo que fue "un beso de paz" lo que le devolvió al hincha de Boca

16/05/2017 -

Siempre un "Superclásico" se juega con un condimento extra que es el de tener que soportar a los hinchas desde la tribuna o la platea con insultos y un montón de cosas que surgen para amedrantar a los jugadores o bien a los entrenadores.

El domingo le pasó algo parecido al entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo que una vez que Patricio Loustau pitó el final con el triunfo de los millonarios por 3 a 1 ante Boca en la Bombonera, el "Muñeco" le devolvió la "gentileza" a un plateísta xeneize que se la agarró con él en todo momento.

"Que te traten bien en la cancha de Boca no lo esperaba, no me trataron mal, fue el juego de la rivalidad que se da. Había uno que me insultada, me insultaba, y le tiré un beso porque era mi manera de agradecerle que se haya tomado todo el tiempo en mí y no en alentar a Boca. A la no violencia, fue un beso de paz", comentó Gallardo cuando se refirió al curioso hecho.