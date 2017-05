Gallardo: "Me quedaría a vivir en River"

Fotos GANADOR. Gallardo está viviendo un momento muy especial en River Plate y tiene muchas ganas de renovar su vínculo aunque no sería tarea sencilla.

16/05/2017 -

El director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, expresó que si de él dependiera se "quedaría a vivir" en el club, pero remarcó que el fútbol argentino "genera muchísimo desgaste".

Luego de obtener por primera vez un triunfo en la Bombonera desde que asumió en el "Millonario", el "Muñeco" confesó su deseo de quedarse luego de que termine su vínculo en diciembre próximo, pero reconoció que "todas las cosas que pasan diariamente no te permiten pensar en quedarte tanto tiempo".

"El fútbol argentino genera muchísimo desgaste. Ahora estamos viviendo un momento de alegría pero si pierdo cuatro partidos o un clásico se pondrá mi cabeza en juego", expuso Gallardo en una entrevista con radio La Red.

Además de destacar la importante victoria sobre el líder del torneo de Primera División, el "Muñeco", ganador de cinco títulos internacionales, admitió que fue un "orgullo" que lo hayan nombrado como posible candidato a dirigir al seleccionado argentino.

"Que al ser tan joven se me haya considerado para el privilegio de dirigir la selección es un orgullo. Y es el resultado del trabajo en equipo, porque sin ellos, sin una dirigencia que me da libertad y sin los jugadores que se someten día a día, sería totalmente imposible", señaló.

En este sentido, el técnico valoró a Jorge Sampaoli, quien se encamina a ser el sucesor de Edgardo Bauza.

"Hace cinco años viene haciendo un gran trabajo y pegó el salto a Europa donde le dio identidad a Sevilla en una liga muy competitiva como la española".

Definición

Por otro lado, Gallardo celebró que el campeonato "se puso tremendo" tras haberle ganado River a Boca el "Superclásico" que mantuvo "vivo" a su equipo en la pelea por el título de Primera División, sin dejar de advertir que están en esa "posición de alerta" gracias a los puntos que perdió el Xeneize.

"Las chances que nos dio Boca de no sumar todo lo que podría haber sumado nos pone en una situación expectante. El campeonato se puso tremendo. Si Boca hubiese ganado todos los puntos no hubiésemos tenido ninguna chance", aseguró Gallardo.

Es que River estaba once puntos detrás de Boca y ahora está a cuatro, con chances de quedar a uno si le gana el partido pendiente a Atlético Tucumán.

Aseguró por caso que aún a la distancia en los puntos y mientras clasificaba a la Copa Libertadores nunca bajaron los brazos. "Esta exigencia nos gusta, nos hace no relajarnos y nos mantiene vivos. Si no hubiésemos mantenido viva esta ilusión no hubiéramos recortado la cantidad de puntos que hoy nos pone en posición de alerta. Nos hace falta jugar un partido, hay que jugarlo porque no está ganado y ver si podemos achicar para ver si podemos dar el salto", señaló.