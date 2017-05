Furor por ofertas del Hot Sale, pero también crecen quejas de usuarios

Fotos EXCLUSIVO. Los sitios más visitados por los santiagueños fueron los de electro, ropa, viajes y muebles.

16/05/2017 -

Mientras en las primeras 13 horas de la primera jornada del Hot Sale que lleva adelante la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (Cace) registró un millón de visitas al sitio oficial, con picos de más de 40.068 usuarios simultáneos, los datos revelados por la misma entidad, indicaron que casi 10.000 santiagueños participaron de este primer día de descuentos.

No obstante, la alta demanda de ofertas también se tradujo en quejas por parte de los usuarios.

En las redes sociales muchos usuarios mostraron su descontento con las promociones. Sus quejas apuntaron a ofertas sospechosas, hoteles sin disponibilidad de fechas, vuelos con escalas imposibles y prendas sin opción de talles.

Una usuaria, señaló vía Twitter, que "hace dos semanas me regalaron un led de LG ($ 6.799). Hoy el mismo en el mismo lugar en el #HotSale está $ 8.599 (rebajado a $ 5.999)", en clara alusión a que la empresa promete un descuento del 30%, cuando en realidad sería muy inferior (algo más del 13%).

En las redes lo que se viralizó es un listado de precios particular. En él se ven descuentos que en realidad no existen o de precios que están más caros ahora que antes de que comenzaran las rebajas. Por ejemplo un cubrecolchón que según el listado hace tres semanas costaba $ 629 y que ahora está en $ 659, con un supuesto precio anterior que se mostraba en $ 1.099. Parecido es lo que figuraba con una pileta inflable que pasó de un supuesto $ 6.029 a $ 3.399, cuando el precio hace 3 semanas era de $ 3.369, por lo que en realidad habría aumentado un 0,89%. También hay otros rubros con polémica, como los vuelos. Por ejemplo se ofrece un descuento apetecible para viajar a Lima, Perú, con la única opción de salida desde Tucumán, por lo que la oferta sólo sería útil para esa provincia. Con los hoteles ocurre algo similar, en uno importante de Río de Janeiro: No hay habitaciones disponibles en las fechas que promociona el descuento.

Un informe al que tuvo acceso exclusivo EL LIBERAL, señaló que en el caso de Santiago, fueron 9.687 los usuarios que participaron en esta primera jornada. De ese total, más de la mitad, un 53% lo hizo desde sus dispositivos móviles mientras que un 45,5% ingresó al sitio de los descuentos desde sus computadoras de escritorio.

A nivel nacional, los registros de la Cace, señalaron que "las visitas provienen de todas partes del país. Si bien el 59% proviene de la Ciudad de Buenos Aires y Amba, le sigue con el 11% Córdoba y con el 9,3% Santa Fe".

El descuento promedio fue de 27,58%. Según datos de los consumidores locales casi un 52% de quienes visitaron el sitio fueron varones y el 48%, mujeres.

Asimismo, la mayoría de los que buscaron descuentos fueron los de una franja etaria de 25 a 43 años (39%). Le siguieron en cantidad los de 35 a 44 años (29%). Los sitios más buscados fueron los que ofrecían electrodomésticos, ropa, viajes, deportes y muebles.