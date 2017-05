Procesaron por defraudación a Bonafini y a los Schoklender

Fotos CASO. Para el juez, Bonafini "conocía los desmanejos financieros que realizaban los apoderados de la fundación".

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó a la titular de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini; a su ex colaboradores Sergio y Pablo Schoklender y a un grupo de ex funcionarios públicos en el marco de la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la aplicación del programa "Sueños Compartidos" para la construcción de viviendas sociales.

El magistrado los procesó por el delito de defraudación en contra de la administración pública y sostuvo que fueron responsables del desvío de más de 200 millones de pesos que debieron ser aplicados a la construcción de viviendas.

Entre los principales ex funcionarios procesados se encuentran el detenido ex secretario de Obras Públicas, José López, y su ex subsecretario, Abel Fatala, quienes fueron señalados como los responsables de la adjudicación de más de $700 millones de fondos públicos a la fundación.

Para el juez, los Schocklender desviaron 206.438.454,04 pesos de fondos destinados a obras a través de cheques y transferencias bancarias realizadas a personas y empresas "Meldorek SA" y "Antártica Argentina SA", entre otras.

En el fallo, el juez Martínez de Giorgi dictó también la falta de mérito de todos los ex gobernadores e intendentes investigados por suscribir acuerdos con la fundación cuestionada y para los ex ministros Julio De Vido (Planificación) y Carlos Tomada (Trabajo).

"No se han obtenido evidencias relevantes que lo ubiquen participando de modo personal en la gestión de aprobación de pagos, financiamiento o adelantos a la fundación, o a las jurisdicciones locales, circunstancia sí acreditada con relación a la Secretaría de Obras Públicas", sostuvo el juez.

Entre los ex mandatarios que recibieron la falta de mérito se encuentra Jorge Capitanich (Chaco), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Maurice Closs (Misiones); también el actual gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz.

La causa conocida como "Sueños Compartidos" se inició en 2011 y estuvo primero en manos del ex juez federal Norberto Oyarbide.