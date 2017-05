Fotos Zamora: "Agradezco a todos por sus mensajes de apoyo

16/05/2017 -

A través de su cuenta oficial en Facebook, el senador nacional Gerardo Zamora emitió un comunicado en relación a la causa "Sueños Compartidos", en la que terminaron procesados Hebe de Bonafini y Sergio Schoklender, titular y ex apoderado de Madres de Plaza de Mayo, respectivamente.

"Quiero agradecer a todos por sus mensajes de apoyo, en aquel momento y ahora", expresó el funcionario en las redes sociales, posteo que fue compartido y comentado por varios usuarios.

Agradecimiento

Tras la repercusión del resonante caso, el senador nacional resaltó que su abogado defensor, Ricardo Gil Lavedra le informó de la resolución de la falta de mérito en dicha causa.

El mensaje textual escrito por el senador fue el siguiente: "... Quiero compartir este hecho, porque cuando se conoció la noticia de mi imputación, junto a otros ex gobernadores, intendentes, etc. ... comenté por aquí: que se quedarán tranquilos, que yo había actuado con total transparencia, y por ello en forma inmediata y sin escudarme en ningún fuero o privilegio, me ponía a total disposición de la Justicia de Comodoro Py, convencido que el tiempo y la misma investigación me daría la razón".

"... Hoy, al comunicarles esto, quiero agradecer a todos por sus mensajes de apoyo, en aquel momento y ahora. Muchas gracias...", resaltó el senador nacional en su mensaje a través de la red social de Facebook.