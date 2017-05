Fotos El animal podría haber muerto empantanado allí mismo donde se lo encontró enterrado

16/05/2017 -

El Dr. Diego Catriel León, por el Instituto de Folclore, Lingüística y Arqueología (que dirige Luis Garay, de la Unse), explicó sobre los restos hallados en el paraje El 14: “Sobre lo que se puede observar, habría muerto en el mismo lugar donde lo encontraron, porque no se ven indicios de desplazamiento en el sustrato, está entero. Generalmente lo que se suele encontrar de los gliptodontes es el caparazón, eso implica que ha habido cierto movimiento del animal (como por ejemplo al haber sido sepultado por algún terremoto o cataclismo), pero éste está in situ, es decir donde se ha muerto quedaron sus huesos”.

Este hecho implica que el descubrimiento “tiene un valor (científico) interesante. Si bien es bastante frecuente la aparición de restos de gliptodonte en la provincia y en el país, que se extinguieron hace 8.000 años. aproximadamente, el sedimento que es limoso, puede haber sido parte de un antiguo pantano (lo ponemos en potencial porque faltan estudios más precisos y con mayor tiempo”.

De todas maneras, precisó el investigador del Conicet y del Indes, que lo visto es consistente con el hecho de que estos animales, grandes, pesados y lentos (medían 3 metros por 1,20, y podían pesar entre 1,4 y 2 toneladas, como un automóvil), solían morir atrapados en terrenos blandos pantanosos.

Luego agregó: “En la primera impresión, el estado de conservación parece bueno, porque está in situ, pero no está completamente mineralizado (no se terminó de fosilizar), con lo cual al ser reexpuesto (al ambiente aéreo) corre el riesgo de que se desintegre rápidamente, por lo que habría que tomar algunas medidas de conservación preventiva. Básicamente, se lo extrae, se lo limpia, se hace algún tratamiento de conservación y se lo estabiliza en un ambiente adecuado, y luego quedaría a disposición de algún investigador o paleontólogo interesado en estos animales que corresponden a la llamada megafauna, extinta a fines del Pleistoceno y comienzos del Oloceno”.

Detalló por último que el ejemplar estaría en aproximadamente los tres metros de largo, ya que el pozo descubrió unos dos metros aproximadamente y se puede observar que la cola sigue enterrada, aunque se descubrió una pequeña porción de unos 30 centímetros.