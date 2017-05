Fotos Advirtieron que es un sitio no apto para las visitas del público

16/05/2017 -

Alejandro Yocca señaló que el lugar donde se produjo el hallazgo “es una propiedad privada” por lo que para la integridad del hallazgo “Gendarmería ha tomado cartas en el asunto desde el primer momento; vamos a solicitar a las fuerzas policiales de la provincia que colaboren también en este trabajo”.

Luego se dirigió “a la gente que a veces por curiosidad se acerca, tiene que tener la claridad de que este patrimonio es también de ellos, por lo que vencer un poco ese afán, esa curiosidad (prematura) de conocer y tocar algo que se ha descubierto, es muy importante para que nuestros hijos y nietos también puedan disfrutar de esa riqueza. Preservarlo en este caso no es solamente una responsabilidad de los propietarios del lugar o de la Dirección de Patrimonio, de las fuerzas nacionales y provinciales de seguridad, sino que es una responsabilidad de todos los santiagueños”.

Por ello, expresó: “Pedimos la inmediata denuncia cuando se encuentre algo y recordar que ese patrimonio no debe salir de la provincia. Es un patrimonio nacional, pero también provincial y la Provincia es la responsable de proteger, conservar y comunicar ese patrimonio.

“De manera que o en espacios de las comisiones municipales o en la provincia, ese patrimonio se pone al servicio de la población, para que pueda ser disfrutado por toda la sociedad y no sólo por el que lo halló”, subrayó.

Colaboración

“Esperemos que la gente colabore, ya que a nosotros la venida de muchas personas nos puede complicar el emprendimiento por cuestiones sanitarias, en la parte del criadero de cerdos”, en uno de cuyos laterales se excavó el pozo para los efluentes. En lugar de ello, recomendó “que vean los medios, por ellos van a estar enterados de qué animal se trata, cuando se lo saca, etc.”. Además, el lugar no está preparado para recibir visitas, no brinda ninguna seguridad, ya que es un pozo a cielo abierto de considerable profundidad, lo cual representa un riesgo. Amén de no contar con personal específico para recibir y facilitar ningún tipo de visitas recreativas, por tratarse de obreros rurales, trabajando en un emprendimiento productivo.

Finalmente, Yocca destacó: “La provincia tiene una cantidad importante de museos de mucha calidad, y que patrimonio similar al que se encontró en este sitio puede ser observado y disfrutado en el Centro Cultural del Bicentenario, sobre todo el de Antropología y Ciencias Naturales, el Museo Rincón de Atacama, en la ciudad de Las Termas de Río Hondo, en cual hay lucho material similar al que se está encontrando. Ese es el espacio ideal para que la población disfrute y valore lo que ha sido la fauna y la flora prehistórica de Santiago del Estero.