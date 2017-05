Ivana Herrera mostró su talento

Fotos PODIO. Ivana Herrera (izq.) en el podio, brilló con luz propia en el Nacional de pista en Resistencia.

Comenzó en el atletismo hace un año y medio, un poco motorizada por amigas que asistían a un gimnasio, como para "despuntar el vicio" y hacer deporte. De repente, Ivana Herrera comenzó a encontrarle el gustito a medida que se sumaba a cada prueba en una pista, hasta que los éxitos comenzaron a aparecer en su vida.

Y así fue que al poco tiempo comenzó a verse en los podios locales, regionales y nacionales. Recientemente acaba de regresar de la provincia de Chaco en donde se consagró submpeona argentina de atletismo de pista en los 10.000 metros en Damas Mayores, y alcanzó también un dignísimo sexto puesto en los 5.000 metros.

"La verdad que estoy muy feliz por lo que me pasó el fin de semana. No lo podía creer cuando terminé la prueba en el segundo lugar, y mucho menos cuando recibí el premio", confesó.

Enseguida, Ivana contó que la prueba fue dura pero que es como que aún no cae todo lo que pudo hacer. "Mi tiempo fue de 41’04" en los 10.000 metros que los corrí el sábado, en tanto que el domingo hice 19’07" para los 5.000. En los dos casos bajé mis marcas personales y eso me dejó muy satisfecha. Yo venía de correr en La Pampa en donde terminé 1ª en mi categoría de 30 a 34 años y 4ª en la general en abril. Y hace dos semanass estuve en el Mario Kempes corriendo y en donde hice 47’20" para los 10.000 metros y 19’50" en los 5.000", advirtió.

Para Ivana Herrera haber logrado un podio a nivel nacional fue más que importante en su carrera profesional. "Ahora encaro las cosas con profesionalismo, en el trabajo diario, ademas de ser ama de casa, me doy tiempo para trabajar, entrenar, me cuido en la comida, etc. Tenemos armado un grupo de chicas que se denominada Ellas Corren y que nos jutamos en la pista del Polideportivo", advirtió.

Ivana disfruta de este momento y piensa en los desafíos para octubre: EL LIBERAL y en noviembre en el Cenard.