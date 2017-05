Brutal ataque a la hermana de "Jambao"

16/05/2017 -

Carla Ameri (25), hermana de Néstor Ameri, vocalista de "Jambao", sufrió violencia de género. Su pareja la golpeó estando embarazada y pide ayuda. Carla aseguró que su pareja, Jhonatan Daniel Márquez, con quien lleva dos años de relación, la agrede constantemente. "En un principio no era agresivo, luego empezó con los empujones, patadas, piñas y cuando yo quería hacer las denuncias él me convencía y decía que yo era la culpable de que me golpeara, me humillaba como mujer por mi profesión porque soy cantante", dijo.