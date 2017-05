"Que Eduardo Fort se meta la plata en eL c..."

16/05/2017 -

La presencia de Gustavo Martínez en la mesa de Mirtha Legrand destapó una feroz interna en la familia Fort. Todo se inició cuando Eduardo Fort criticó su presencia en el programa luego de que su hermano, Ricardo, nunca tuviera la oportunidad de estar allí, aún habiendo expresado en todas las formas posibles su deseo.

"Hay que tener memoria", disparó el hermano del mediático fallecido en su cuenta de Twitter.

Ahora, en "Intrusos" dieron la información de que la ex pareja de Ricardo Fort había pedido una cuenta bancaria a su nombre. Esto hizo estallar de furia a Gustavo, quien salió rápidamente a aclararlo.

"Yo nunca tuve un mango y fui feliz. Ellos no pueden decir lo mismo. Nunca toqué un peso de la familia Fort", inició.

Y continuó: "Nunca pedí una cuenta a mi nombre. Yo no pedí plata para mí. Me dejaron solo y no recibo un peso. Doy la vida por los chicos, no me jodan, y que Eduardo se meta la plata en el cu... Lo único que pido es que Dios me dé la vida suficiente para ver crecer a los hijos de Ricardo, es lo único que me interesa. No me juzguen y menos con plata. Yo vivo de mi trabajo, de las clases que doy. Y ya no trabajo todo el día porque me dedico por completo a los chicos".

"No hablen por favor de dinero porque son sucios ellos, yo no soy sucio con el dinero. No me jodan porque yo no tengo un peso. Yo vivo con la plata de las clases", agregó. "Llevo a los chicos a la mañana al colegio. Vuelvo temprano de trabajar para estar en la casa cuando ellos regresan a la tarde de sus clases extracurriculares. Me quedo los fines de semana con ellos. Duermo con ellos. No voy a permitir que me venga a criticar", enfatizó.