Ricardo Darín pidió ayuda para encontrar a Daiana Garnica

Hoy 12:08 -

En su cuenta de Twitter, Alberto Lebbos, el padre de Paulina Lebbos, asesinada en Tucumán el 26 de febrero de 2006, subió un video del consagrado actor Ricardo Darín, en el que pide ayuda a quienes puedan aportar algún dato sobre el paradero de Daiana Garnica.

Se cumplen hoy 10 días de la desaparición de la adolescente de 17 años quien en la tarde del sábado 6 de mayo salió de su casa del barrio Julio Abraham, en Alderetes, Tucumán. La chica le avisó a su madre, Susana Cisneros, que acompañaría a su vecino, el santiagueño Darío Suárez, de 40 años, a comprar un regalo.

Daiana no regresó más y sus familiares encontraron una conversación con Suárez en su celular: "necesito que me acompañes a comprar una sorpresa para mi mamá. Esperame en el refugio, pero no le cuentes a nadie".

El fiscal que impulsa la investigación, Claudio Bonari, acusó formalmente a Suárez por los delitos de privación ilegítima de la libertad seguida de homicidio. Además, dispuso la detención de varios de sus allegados: un compañero de trabajo, su jefe, dos hermanos, su esposa, su suegra, su cuñada, una prima y a otra presunta pareja.

Darío Suárez, el principal sospechoso, tiene 40 años, es santiagueño, tiene seis hijos y vive frente a la casa de la familia Garnica, en el barrio Julio Abraham. Trabaja en una cortada de ladrillos ubicada a 500 metros del barrio, en Alderetes. El sábado declaró ante Bonari durante tres horas, negó todos los cargos y dio un relato de lo que habría hecho el día de la desaparición de la adolescente. El fiscal presume que Suárez podría haber arrojado el cuerpo de la chica en uno de los hornos de la ladrillera. Los investigadores hallaron una pequeña pieza de acero quirúrgico, que podría ser un piercing de Daiana.