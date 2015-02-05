CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 17 de Mayo de 2017

A LAS 23.45 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR

Hoy 20:28 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.35 NICK JR.

10.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (Cont.)

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 TIEMPO DE AMAR

15.30 MI ÚLTIMO DESEO

16.30 EL SECRETO DE FERIHA

17.30 CORTÁ POR LOZANO

19.00 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.45 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

23.00 EL SULTÁN

23.45 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR

01.00 NOTICAMPI

01.15 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.30 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

10.15 COCINANDO PARA VOS

12.00 TE CUENTO

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

CANAL 9

15.00 AMORES CON TRAMPA

15.45 UN CAMINO HACIA EL DESTINO

16.45 AMO DESPERTAR CONTIGO

17.15 COMBATE

17.45 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL:

18.00 NATIONAL GEOGRAPHIC

19.00 TODO TIENE UN POR QUÉ

20.00 MARATÓN 2017

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 CUESTIÓN DE PESO

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 A TODO O NADA

23.00 QUIERO VIVIR A TU LADO

CANAL14

10.30 EL CLÁSICO NACIONAL “B” CENTRAL VS. GIMNASIA (J)

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR EL TURF

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

17.00 DALE FERRO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 JAVI Y EL CLUB DEL ÁRBOL - CAP. DARK (R)

19.00 PUNTO LÍMITE

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 SANTIAGO GOLF TOUR

21.30 NOTICIERO 7 ( 2º EDICIÓN)

22.30 OTRA CANCHA

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 POLI 24

14.00 BMX SANTIAGO

14.30 MUNDO RALY

15.00 DEPORTE EXPRESS

17.00 SEGURIDAD VIAL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 LA CABRITA EXPRESS

20.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 EN PLENITUD

22.30 LA FIJA

PELÍCULAS

CINEMAX

07.10 FESTIVAL DE BERLÍN 2017

07.41 BAJO EL SOL DE TOSCANA

09.51 LA NUEVA CENICIENTA II

11.41 UN VERANO EN PANTALONES 2

14.07 ¿CÓMO DIABLOS LE HARÉ?

15.50 LOCA POR LAS COMPRAS

17.53 LA NUEVA CENICIENTA II

19.43 SHANGHAI KID EN LONDRES

22.00 HELLBOY II. EL EJÉRCITO DORADO

TCM

07.38 QUEEN. LIVE AT MILTON KEYNES

08.40 LA CIUDAD DE LA ALEGRÍA

12.55 LOCADEMIA DE POLICÍA 2

14.32 EL JINETE PÁLIDO

16.40 SANTO, ÉL

18.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.42 ALF

20.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

20.34 LA NIÑERA

21.00 KARATE KID II

23.10 LA PANTERA ROSA

23.40 LA PEQUEÑA PÍCARA

TNT

06.32 LAS LOCURAS DEL EMPERADOR

07.52 CON AIR

09.53 VALIENTE

11.29 UNITED 93

13.34 LARA CROFT. LA CUNA DE LA VIDA

15.37 LA BATALLA DEL AÑO

17.43 EL LADO LUMINOSO DE LA VIDA

19.57 MONSTERS UNIVERSITY

22.00 LA COSA MÁS DULCE

23.41 EL RITO

01.46 NO TE METAS CON

UNIVERSAL CHANNEL

07.00 GRIMM, EL GATO Y EL RATÓN

08.00 GRIMM, COSA DE CASTORES

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, PISTA

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, BAILARINA

11.00 HOUSE M.D., SOLO

12.00 HOUSE M.D., ELEGIDO PARA LA GLORIA

13.00 DETECTIVES MEDICOS S14, EMPAPADAS

13.30 OBLIVION. EL TIEMPO DEL OLVIDO

16.00 HOUSE M.D., 97 SEGUNDOS

17.00 HOUSE M.D., ÁNGELES GUARDIANES

18.00 CHICAGO P.D., LOS SILOS

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, INFIERNO

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, EQUIPAJE

21.00 CHICAGO FIRE, CONTINUAR SU LEGADO

22.00 EL APOSTADOR

24.10 CHICAGO FIRE, CONTINUAR SU LEGADO

STUDIO UNIVERSAL

09.10 EL PADRINO DE BODAS

11.05 FULLSCREEN

11.35 PAPÁ POR ACCIDENTE

13.25 ELLA ME QUIERE

15.20 FULLSCREEN

15.50 LA DEPRESIÓN Y SUS AMIGOS

17.50 UNA DIVERTIDA HISTORIA

20.00 FRANKIE Y ALICE

20.10 RAY

01.20 LA MUÑECA DEL MAL

A DÓNDE IR

CINE RENZI

(BESARES 151, LA BANDA)

nHOY, A LAS 20.30, SE PROYECTARÁ “TROLLS”, ENCUENTRA LA FELICIDAD.

nHOY, A LAS 22.30, SE PROYECTARÁ “EL FARO DE LAS ORCAS”, EL AMOR Y OTRAS GRANDES AVENTURAS.

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

nJUEVES 18, FOLCLORE JOVEN CON LESLIE ROLDÁN, MARÍA LILIA PALACIO, SANTIAGO PÉREZ Y GUSTAVO HERRERA. ARTISTAS INVITADOS: NACHITO CARRIZO Y MILAGROS ALLIA DAYUB.

EL MAGISTRADO

(YRIGOYEN Y ALVEAR)

nVIERNES 19, A LAS 22.30, NOCHE DE TANGO Y FOLCLORE CON FACUNDO DOMÍNGUEZ.

nSÁBADO 20, A LAS 22.30, NATALIA LAINI Y RENÉ MANSILLA. NOCHE TRIBUTO A PEDRO AZNAR, LUIS ALBERTO SPINETTA Y GUSTAVO CERATI.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

n DOMINGO 21 LLEGARÁ “YAYO SIN FILTRO, REGRESA LA BESTIA”. UN ESPECTÁCULO DONDE EL ESPECTADOR DISFRUTARÁ DE LOS CHISTES DE ESTE GRAN HUMORISTA CORDOBÉS.

nJUEVES 1 DE JUNIO, A LAS 22, “MI FAMILIA ES ASÍ”.

n SÁBADO 10 DE JUNIO, A LAS 21, SANTIAGO BAILA.

CINES

SUNSTAR

REY ARTURO LA LEYENDA DE LA ESPADA (3D):

FANTASÍA (+ 13 años)

HOY 17:00 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00 (Subt)

UN JEFE EN PAÑALES (3D):

COMEDIA (ATP)

HOY - 16:30 (Cast)

GUARDIANES DE LA GALAXIA 2 (3D):

AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 años)

HOY -18:40 (Castellano) 21:30 (Castelano)

GUARDIANES DE LA GALAXIA 2(2D):

AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 años)

HOY - 16:40 (Cast)

RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D):

ACCIÓN, ANIMACIÓN (+ 13 años)

HOY -19:20 22:10

UN JEFE EN PAÑALES (2D):

COMEDIA (ATP)

HOY - 17:30

HUYE (2D):

TERROR (+ 16 años)

HOY - 20:00 (Cast) 22:30 ((Subt)

LOS PADECIENTES (2D): SUSPENSO, DRAMA (+16 años)

HOY - 17:30 (Cast) 20:00 (Cast)

EL REY ARTURO: LA LEYENDA DE LA ESPADA (2D): FANTASÍA (+ 13 años)

HOY - 22:30

HÍPER LIBERTAD

GUARDIANES DE LA GALAXIA VOL 2 13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 19:30- (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

CASTELLANO 3D 22:20 - (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

EL REY ARTURO: LA LEYENDA DE LA ESPADA APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:50- 22:40- (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

RÁPIDOS Y FURIOSOS 8 APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:10- 20:00 - 22:50- (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

UN JEFE EN PAÑALES ATP

CASTELLANO 2D 17:20- 20:30 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

HOY HOT SALE. ENTRADAS A $50, CUALQUIER HORARIO, PELÍCULA, 2D Y 3D, A TRAVÉS DE www.miboleteria .com.ar

 
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