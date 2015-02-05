CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 17 de Mayo de 2017
A LAS 23.45 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR
Por El Liberal
Hoy 20:28 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 LIBERTAD DE OPINIÓN
09.35 NICK JR.
10.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (Cont.)
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 TIEMPO DE AMAR
15.30 MI ÚLTIMO DESEO
16.30 EL SECRETO DE FERIHA
17.30 CORTÁ POR LOZANO
19.00 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.45 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
23.00 EL SULTÁN
23.45 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR
01.00 NOTICAMPI
01.15 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.30 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
10.15 COCINANDO PARA VOS
12.00 TE CUENTO
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
15.00 AMORES CON TRAMPA
15.45 UN CAMINO HACIA EL DESTINO
16.45 AMO DESPERTAR CONTIGO
17.15 COMBATE
17.45 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL:
18.00 NATIONAL GEOGRAPHIC
19.00 TODO TIENE UN POR QUÉ
20.00 MARATÓN 2017
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 CUESTIÓN DE PESO
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 A TODO O NADA
23.00 QUIERO VIVIR A TU LADO
CANAL14
10.30 EL CLÁSICO NACIONAL “B” CENTRAL VS. GIMNASIA (J)
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR EL TURF
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
17.00 DALE FERRO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 JAVI Y EL CLUB DEL ÁRBOL - CAP. DARK (R)
19.00 PUNTO LÍMITE
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 SANTIAGO GOLF TOUR
21.30 NOTICIERO 7 ( 2º EDICIÓN)
22.30 OTRA CANCHA
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 POLI 24
14.00 BMX SANTIAGO
14.30 MUNDO RALY
15.00 DEPORTE EXPRESS
17.00 SEGURIDAD VIAL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 LA CABRITA EXPRESS
20.00 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 EN PLENITUD
22.30 LA FIJA
PELÍCULAS
CINEMAX
07.10 FESTIVAL DE BERLÍN 2017
07.41 BAJO EL SOL DE TOSCANA
09.51 LA NUEVA CENICIENTA II
11.41 UN VERANO EN PANTALONES 2
14.07 ¿CÓMO DIABLOS LE HARÉ?
15.50 LOCA POR LAS COMPRAS
17.53 LA NUEVA CENICIENTA II
19.43 SHANGHAI KID EN LONDRES
22.00 HELLBOY II. EL EJÉRCITO DORADO
TCM
07.38 QUEEN. LIVE AT MILTON KEYNES
08.40 LA CIUDAD DE LA ALEGRÍA
12.55 LOCADEMIA DE POLICÍA 2
14.32 EL JINETE PÁLIDO
16.40 SANTO, ÉL
18.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.42 ALF
20.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
20.34 LA NIÑERA
21.00 KARATE KID II
23.10 LA PANTERA ROSA
23.40 LA PEQUEÑA PÍCARA
TNT
06.32 LAS LOCURAS DEL EMPERADOR
07.52 CON AIR
09.53 VALIENTE
11.29 UNITED 93
13.34 LARA CROFT. LA CUNA DE LA VIDA
15.37 LA BATALLA DEL AÑO
17.43 EL LADO LUMINOSO DE LA VIDA
19.57 MONSTERS UNIVERSITY
22.00 LA COSA MÁS DULCE
23.41 EL RITO
01.46 NO TE METAS CON
UNIVERSAL CHANNEL
07.00 GRIMM, EL GATO Y EL RATÓN
08.00 GRIMM, COSA DE CASTORES
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, PISTA
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, BAILARINA
11.00 HOUSE M.D., SOLO
12.00 HOUSE M.D., ELEGIDO PARA LA GLORIA
13.00 DETECTIVES MEDICOS S14, EMPAPADAS
13.30 OBLIVION. EL TIEMPO DEL OLVIDO
16.00 HOUSE M.D., 97 SEGUNDOS
17.00 HOUSE M.D., ÁNGELES GUARDIANES
18.00 CHICAGO P.D., LOS SILOS
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, INFIERNO
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, EQUIPAJE
21.00 CHICAGO FIRE, CONTINUAR SU LEGADO
22.00 EL APOSTADOR
24.10 CHICAGO FIRE, CONTINUAR SU LEGADO
STUDIO UNIVERSAL
09.10 EL PADRINO DE BODAS
11.05 FULLSCREEN
11.35 PAPÁ POR ACCIDENTE
13.25 ELLA ME QUIERE
15.20 FULLSCREEN
15.50 LA DEPRESIÓN Y SUS AMIGOS
17.50 UNA DIVERTIDA HISTORIA
20.00 FRANKIE Y ALICE
20.10 RAY
01.20 LA MUÑECA DEL MAL
A DÓNDE IR
CINE RENZI
(BESARES 151, LA BANDA)
nHOY, A LAS 20.30, SE PROYECTARÁ “TROLLS”, ENCUENTRA LA FELICIDAD.
nHOY, A LAS 22.30, SE PROYECTARÁ “EL FARO DE LAS ORCAS”, EL AMOR Y OTRAS GRANDES AVENTURAS.
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
nJUEVES 18, FOLCLORE JOVEN CON LESLIE ROLDÁN, MARÍA LILIA PALACIO, SANTIAGO PÉREZ Y GUSTAVO HERRERA. ARTISTAS INVITADOS: NACHITO CARRIZO Y MILAGROS ALLIA DAYUB.
EL MAGISTRADO
(YRIGOYEN Y ALVEAR)
nVIERNES 19, A LAS 22.30, NOCHE DE TANGO Y FOLCLORE CON FACUNDO DOMÍNGUEZ.
nSÁBADO 20, A LAS 22.30, NATALIA LAINI Y RENÉ MANSILLA. NOCHE TRIBUTO A PEDRO AZNAR, LUIS ALBERTO SPINETTA Y GUSTAVO CERATI.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
n DOMINGO 21 LLEGARÁ “YAYO SIN FILTRO, REGRESA LA BESTIA”. UN ESPECTÁCULO DONDE EL ESPECTADOR DISFRUTARÁ DE LOS CHISTES DE ESTE GRAN HUMORISTA CORDOBÉS.
nJUEVES 1 DE JUNIO, A LAS 22, “MI FAMILIA ES ASÍ”.
n SÁBADO 10 DE JUNIO, A LAS 21, SANTIAGO BAILA.
CINES
SUNSTAR
REY ARTURO LA LEYENDA DE LA ESPADA (3D):
FANTASÍA (+ 13 años)
HOY 17:00 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00 (Subt)
UN JEFE EN PAÑALES (3D):
COMEDIA (ATP)
HOY - 16:30 (Cast)
GUARDIANES DE LA GALAXIA 2 (3D):
AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 años)
HOY -18:40 (Castellano) 21:30 (Castelano)
GUARDIANES DE LA GALAXIA 2(2D):
AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 años)
HOY - 16:40 (Cast)
RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D):
ACCIÓN, ANIMACIÓN (+ 13 años)
HOY -19:20 22:10
UN JEFE EN PAÑALES (2D):
COMEDIA (ATP)
HOY - 17:30
HUYE (2D):
TERROR (+ 16 años)
HOY - 20:00 (Cast) 22:30 ((Subt)
LOS PADECIENTES (2D): SUSPENSO, DRAMA (+16 años)
HOY - 17:30 (Cast) 20:00 (Cast)
EL REY ARTURO: LA LEYENDA DE LA ESPADA (2D): FANTASÍA (+ 13 años)
HOY - 22:30
HÍPER LIBERTAD
GUARDIANES DE LA GALAXIA VOL 2 13 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 19:30- (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
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CASTELLANO 2D 17:10- 20:00 - 22:50- (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
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