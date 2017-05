El voleibol de Quimsa avanza a pasos agigantados con los niños y juveniles

Hoy 21:14 -

Desde el arranque del año se trabaja en forma intensa con el voleibol en la Asociación Atlética Quimsa, el que dio muchos frutos tanto en la escuela como en las divisiones juveniles y mayores.

Se realizó una larga pretemporada en lo físico, táctico y técnico. La escuela cuenta con 30 personas, entre mujeres y varones, a cargo de los entrenadores Delfina Torres en las categorías Sub15, Sub17 y Sub19 femeninas; Mónica Gómez en Iniciadas; y Franco Yivcoff en Sub 15, Sub 17 y Sub 19 masculinos, y también en Primer División de Damas y Caballeros.

Durante la temporada 2016 se consiguió un importante crecimiento en cuanto a lo deportivo y ello se tradujo en los resultados. Se terminó siempre, en todas las categorías, en las primeras ubicaciones de los torneos.

Se destacaron las chicas del Max 30, que se consagraron por cuarta vez consecutiva campeonas invictas.

Las competencias para la presente temporada, donde buscará mejorar los resultados de las formativas y por división, comenzarán este mes, con los certámenes locales el Torneo Federativo.

Además los equipos afrontarán todos los meses los Gran Prix, que son competencias que se inician y terminan en el mismo día.

Para octubre se tiene como meta participar de un certamen competencia interprovincial en Tucumán. Y para noviembre, jugar el Clausura de los torneos domésticos.

Trabajos

En cuanto a los trabajos que se desarrollan en la entidad fusionadas, los mismos ya tienen día y horarios.

Precisamente la actividad de los equipos se desarrolla lunes, miércoles y viernes, de 19.30 a 22, Sub 13, Sub 15 y Sub 17 femenino.

Los miércoles y viernes, de 21 a 23.30, Sub 17, Sub 19 masculino y mayores femeninos.

Los lunes, miércoles y viernes, de 23 a 00, mayores masculino.

Se informa a todos los que deseen incorporarse para la práctica de la disciplina que deberán abonar una cuota mensual de $170. No se cobra una inscripción. Y el seguro anual cuesta $350, por única vez. Por información dirigirse a la secretaría del club.