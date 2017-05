Se viene el séptimo capítulo del certamen “Papelera El Mundo”

Hoy 21:35 -

La Súper Liga Infantil, cuyo torneo Apertura 2017 se denomina “Papelera El Mundo”, y que se juega íntegramente en las canchas del predio de UPCN, tendrá este sábado 20 de mayo su séptima fecha.

En esta ocasión, la escuela Potrerito hará las veces de local. El programa de partidos es el que se detalla a continuación:

Categoría 2003/04: 9.15, Los Kukys vs. La Loma; 10.05, Los Quiroga vs. Unión Solís; 10.45, Atlético Forres vs. Escuela Del Norte Ernesto Oliva; 11.25, Café Rodríguez vs. Pablo VI; 12.05, Orlando Leiva vs. Primera Junta y 12.45, El Potrerito vs. Estrella del Norte.

Categoría 2005/06: 9.15, Esc. del Norte Ernesto Oliva vs. Pablo VI; 10.05, Unión Solís vs. Potrerito; 10.45, Orlando Leiva vs. Los Kukys; 11.25, Café Rodríguez vs. La Loma; 12.05, Los Quiroga vs. Atlético Forres.

Categoría 2007/08: 9.15, Los Quiroga vs. Unión Solís; 10.05, Café Rodríguez vs. Pablo VI; 10.45, Orlando Leiva vs. Primera Junta; 11.25, Los Kukys vs. La Loma; 12.05, Atlético Forres vs. Escuela del Norte Ernesto Oliva y 12.45, Escuela del Norte Oliva B vs. Estrella del Norte.

Categoría 2009/10: 10, Orlando Leiva vs. Atlético Forres; 10.40, Escuela del Norte Ernesto Oliva vs. Estrella del Norte; 11.20, Los Quiroga vs. Unión Solís; 12, Pablo VI vs. La Loma y 12.40, Potrerito vs. Café Rodríguez.