La quinta fecha de la Liga Santiagueña no se jugó por lluvia

Hoy 21:37 -

El Consejo Auxiliar de las Divisiones Inferiores de la Liga Santiagueña de Fútbol decidió suspender la quinta fecha que se debía disputar el sábado pasado, debido a la lluvía que se desató en los días previos.

En consecuencia, recién este sábado 20 de mayo se pondrá en marcha el quinto capítulo, que tiene este programa:

Sarmiento vs. Agua y Energía, Yanda vs. Mitre Amarillo (en Peñarol), Alte. Brown vs. Instituto, Villa Unión vs. Central Argentino, Banfield vs. Clodomira, Estudiantes vs. Independiente (F), Unión (B) vs. Unión Santiago, Mitre Negro vs. Defensores de Forres (en Banco Provincia), Sportivo Fernández vs. Independiente (B), Vélez vs. Comercio y Central Córdoba vs. Güemes (en Potrerito).