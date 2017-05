El domingo será de pura acción con la disputa de la 8ª jornada

Hoy 21:45 -

El próximo domingo se pondrá en juego la octava fecha del torneo Apertura que hace disputar la Liga de Fútbol Infantil Lifi en diferentes escenarios.

Además, desde la organización dieron a conocer los resultados finales de la pasada fecha, la cual se destacó por la impresionante cantidad de goles registrados.

La próxima fecha tendrá este cronograma: Jorge Donis vs. Ferroviaritos; Luis Valoy vs. Galguitos; SLTC vs. Estrella del Sur; Estrella Roja vs. Unión Santiago; Comercio vs. Sarmiento; Niños Unidos vs. Güemes. Libre: Golcito.

Los marcadores finales de la pasada fecha se detallan a continuación.

Resultados

Categoría 2004: Golcito 0, Jorge Donis 3; Estrella del Sur 1, Estrella Roja 2; Galguitos 1, SLTC 1; Tricolor 2, Comercio 3; Ferroviaritos 0, Jorge Valoy 1. Categoría 2005: Golcito 0, Jorge Donis 6; Estrella del Sur 5, Estrella Roja 2; Galguitos 1, SLTC 0; Tricolor 2, Comercio 1; Ferroviaritos 0, Jorge Valoy 3.

Categoría 2006: Golcito 1, Jorge Donis 2; Estrella del Sur 5, Estrella Roja 0; Galguitos 0, SLTC 1; Tricolor 1, Comercio 1; Ferroviaritos 0, Jorge Valoy 7. Categoría 2007: Golcito 0, Jorge Donis 0; Estrella del Sur 3, Estrella Roja 3; Galguitos 0, SLTC 1; Tricolor 1, Comercio 3; Ferroviaritos 1, Jorge Valoy 2. Categoría 2008: Golcito 1, Jorge Donis 1; Estrella del Sur 1, Estrella Roja 2; Galguitos 0, SLTC 6; Tricolor 0, Comercio 3; Ferroviaritos 2, Jorge Valoy 4.