El encuentro fue un éxito en Alte. Brown

Hoy 21:47 -

El pasado domingo se desarrolló con total éxito el Torneo Promocional de Básquet, que tuvo al frente en lo que respecta a la organización, a la Comisión Provincial de Minibásquet.

Cabe recordar que cada 15 días en la modalidad de encuentro e incluirá a las escuelas de iniciación de los clubes que no están afiliados a la Asociación Capitalina de Básquet.

La primera fecha se disputó durante la última jornada dominguera, en la cancha del Club Almirante Brown, ubicada en el barrio de mismo nombre, en el sector sur de esta ciudad capital.

La cancha de Almirante, fue dividida en dos para esta oportunidad, teniendo en cuenta que se trata de chicos que se están iniciando en la práctica de este deporte.

En los partidos que se desarrollaron durante el día, no se llevó resultado, porque el principal objetivo fue que los chicos jueguen y se diviertan, sin importar el score de cada encuentro.

El programa

En este sentido, la cancha número 1 fue escenario de los siguientes encuentros:

Almirante Brown vs. Borges; Fernández BBC vs. Coronel Suárez; San José vs. Defensores del Sud; Patagonia vs. Herrera; Almirante Brown vs. Defensores; Patagonia vs. Fernández BBC; Herrera vs. Defensores y San José vs. Herrera.

Por su parte, en la cancha número 2, se jugaron los choques que se detallan a continuació:

Defensores vs. Coronel Suárez; Patagonia vs. Borges; Almirante Brown vs. Fernández; San José vs. Coronel Suárez; Herrera vs. Borges; San José vs. Almirante Brown; Coronel Suárez vs. Patagonia; Fernández BBC vs. Borges

Se vieron acciones destacadas en esta jornada y de esta manera, los chicos fueron los principales protagonistas de un encuentro que se repetirá en los próximos días, con sede y programa a confirmar próximamente.