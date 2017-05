La Capitalina tendrá duelos muy atractivos

Hoy 21:51 -

Esta noche continuará la semana a pura acción que está teniendo la Asociación Capitalina, con varios duelos atractivos. El programa es:

Hoy: Independiente vs. Quimsa (20.15 en Infantiles y 22 en Juveniles); Normal vs. Nicolás Avellaneda (20.15 en Infantiles); Lawn Tennis vs. Atamisqui (20.15 en Infantiles t 22 en Cadetes); Sportivo Colón vs. Red Star (20.15 en Infantiles y 22 en Juveniles); Olímpico vs. Tiro Federal (20.15 en Cadetes y 22 Mayores).

Mañana: Juventud vs. Newbery (20.15 en Infantiles y 22 en Juveniles); Huracán vs. Belgrano (20.15 en Infantiles y 22 en Juveniles); Quimsa vs. Red Star B (20.15 en Infantiles (20.15 en Infantiles).