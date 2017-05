FÚNEBRES | 17 de Mayo de 2017

Hoy 21:55 - FALLECIMIENTOS





- Marta Inés Flores Taboada

- Irma Cristina Auad de Abdulajad (Córdoba)

- Ricardo Irineo Juárez

- Ambrocio Julián Santa Cruz (Forres)

- Rosa Dora Silva

- Nidia Narváez de Tapia (Frías)

Sepelios Participaciones

AUAD DE ABDULAJAD, IRMA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 14/5/17|. Su hermana Norma Illiny Auad, su hermano político Francisco Antonio Sánchez; sus sobrinos Fernando Antonio Sánchez y familia; Héctor Daniel Sánchez y familia y Francisco Manuel Sánchez y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y elevan cristiana resignación a su familia.

AUAD DE ABDULAJAD, IRMA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 14/5/17|. Irma Ise de Velarde y familia participan su fallecimiento y acompañan con todo cariño a su hermana Illiní Auad de Sanchez y familia en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

BELTRÁN CHARY, MARÍA ELSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/17|. Vida nada te debo… Vida estamos en paz… Tus últimas palabras querida prima.. Descansa tu alma en paz... Su primo Alfonso Miguel y Claudia Aprile participan su fallecimiento.

BELTRÁN CHARY, MARÍA ELSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/17|. Marta de Jerez, Nacho Jerez sus hijos Nachito y María Belén Jerez acompañan a sus amigos Negro y José y demás familiares en este doloroso momento. Rogando para ellos cristiana resignación. Descansa en paz Mariel.

BELTRÁN CHARY, MARÍA ELSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/17|. Sara Isabel Fiad y sus hijos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

BELTRÁN CHARY, MARÍA ELSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/17|. Juan Carlos Azar y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BELTRÁN CHARY, MARÍA ELSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/17|. El Señor ya te recibió en el paraíso celestial para que descanses junto a tus seres queridos. Sus amigas Coca de Mattar, Cristina de Paz, Blanca Paz, Soledad de Mattar, Nilda Vasquez, Pili Llugdar y Chaqueño participan con pesar su fallecimiento y acompañan en este momento de dolor a su familia.

BELTRÁN CHARY, MARÍA ELSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/17|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar . Dr. Angel Ramón Bagli y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de su amiga Mariel. Ruegan oraciones en su memoria.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Sus hermanas Clarita y Patricia, sus sobrinos Marcelo y Ernesto y familias participan con produndo dolor su fallecimiento.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Sus primos Graciela, Marta, Rosa, Carlos, Iván y David Yoles; sobrinos Angélica, Emilia, Belén, Javier y Augusto Yoles participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Claudia Zemán participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Marta Sapunar, Fernando Barrionuevo y flia., participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares con afecto.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Marta G. Daud y flia. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Dr. José Luis Zavalía, Liliana Lorenzo, Manuel Zavalía y José B. Zavalía, participan el fallecimiento de su amigo Cachuzo Davidsson.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Querido Cachito que el Señor te reciba en su regazo y descanses en paz. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Jorge Omar Thomas y sus hijos Milia Thomas, Martin Thomas, Ana Thomas y nieta Nahiara Thomas junto a su compañera Marta Vizcarra, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por la paz de su alma.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Marcelo Agüero y Rosa María Conca, participan con pesar el fallecimiento de su entrañable amigo Cachuzo y acompañan a Elenita y flia., en su dolor.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Dr. Dante Godoy Jaramillo, participa con dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Manuel Augusto Álvarez y flia., lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijas en su dolor. Rogamos oraciones en su memoria.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Con profundo dolor participamos la triste partida de Atilio Davidsson; Victtorio, Graciela y Leandro Curi. Rogamos oraciones por su eterno descanso.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Rodolfo Améstegui, su esposa Lola Monti e hijos participan su fallecimiento.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Víctor Emilio Zaín y María Delia Jiménez Más participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Juan Eduardo Manzur, su esposa Blanca Miño, sus hijos Juan Eduardo, Myriam, Daniela y sus respectivas flias., participan con profundo dolor el fallecimiento de su gran amigo. Elevan oraciones en su querida memoria.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. El Dr. César Miranda y la Dra. Gambone Cristina participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Guillermo Catella, Fernanda Yachelini y sus hijos Guido, Guillermo, Agostina, Pedro y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos, hermanas y nietos en estos dolorosos momentos.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Juan Manuel Bonacina, Adriana Slapak de Bonacina y flia., Marta de Slapak, Raúl Slapak, Silvia Slapak y sus respectivas flias. participan con profunda tristeza el fallecimiento del querido Cachuzo. Ruegan oraciones.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Miguel Ángel Granda, Elena O' Mill, sus hijos María Eugenia, Ernesto, Miguel Ignacio y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Pochola de Sirena, Zulli Sirena, sus sobrinos Noelia, Fernando y Sebastián Yoles Sirena acompañan con cariño y oraciones a su esposa Elena Yoles de Davidson. Ruegan oraciones.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Luis Cussa, Edith Litvak, sus hijos Marín, Laura y Paula acompañan a su flia., en esta irreparable perdida. Hasta siempre amigo.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Sus amigos Carlos Tahhan, Dolores Segura, sus hijos Paula, Martin y flia., y Alejandro participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en estos momentos de dolor.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. María Rosa Granda e hijos participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Señor dale el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin. Lily Matteo y flia., acompañan con profundo dolor a Elena y Patricia sus querida amigas.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Pedro Ignacio Lines, sus hijos Pedro Ignacio, María Sol, Jimena María e Ignacio Agustín Lines, acompañan a la flia. Ruegan oraciones en su memoria.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Daniel Korman e hijos Maia, Laurencia, Eduardo, Gastón, Esteban y Antonella, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Carlos Gauna, Luciana Zavaleta, sus hijos María Clara, Adolfo y Antonio, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Elsa Helena Rafael y Ricardo A. Zavaleta, sus hijas Gabriela, Ana Lucia y sus respectivas flias. y María Gracia Zavaleta, participan con dolor el fallecimiento del esposo de su amiga Elena. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Mavel N. de Nader, sus hijos Mónica y Miguel participan con profunda tristeza de la pérdida del Dr. Atilio y acompañan con oraciones para que el Señor le de resignación a su esposa Elena e hijos.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Los hombres solo mueren cuando los olvidan y vos, querido Cacho, estarás por siempre vivo en la mente y los corazones de estos amigos que te valoramos por tu bondad, fortaleza, valentía y don de gente. Te despedimos con inmensa tristeza; Alberto E. Paz, Marta A. Demasi, nuestros hijos Alfonso Exequiel, Lorena María, Leandro Esteban y respectivas flias., acompañamos a Elenita y toda su flia. en estos dolorosos momentos. Rogamos al Altísimo por su eterno descanso.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Oscar Alberto Rusz, su esposa Dra. Haydée Salgado, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo Cachuzo. Acompañan a Elena, a sus hijos y a la flia. toda ante irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Sus amigas: Mae, Mariluy, Meme, Cristina Ovejero, Elsita, Lastenia y Silvia Curro participan con profundo dolor su fallecimiento.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Eduardo F. Barragán e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Héctor R. Baraldo, su esposa Sonia Torri y sus hijos participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Alicia Vilanova (a) y flia., y Luis Giribaldi, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Luisa Argañarás e hijos, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Roque Argañarás y flia., participa con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Jorge Alberto Gómez Paz y familia participan su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Héctor Raúl Mulki y Miriham Neme participan con profundo dolor el fallecimiento del amigo Cachuzo y acompaña a su esposa, hijos y demás familiares en estos tristes momentos. Se eleva una plegaria en su memoria.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Ing. Miguel Ángel Giuliano, su esposa Teresita Juárez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Elena y flia. en este triste momento.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Orlando Nicolás Ávila participa su fallecimiento y acompaña a su amigo Oso en este momento de dolor.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Guillermo Lozano participa con pesar su fallecimiento y acompaña a Elena y todos sus hijos con mucho afecto. Eleva oraciones en su memoria.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Justo Alegre y familia acompañan con profundo dolor su fallecimiento, deseándoles pronta resignación a sus familiares y elevan oraciones en su memoria.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Lito Nazario e hijos despiden con dolor a Cachuzo y ruegan oraciones en su memoria.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Hugo Agostinelli, Francisca Cordoba, sus hijos Hugo, Gabriela y respectivas flias., participan con mucha tristeza su fallecimiento y acompañan a Elena, a sus hijos y su querida flia. en el dolor. elevan oraaciones por su feliz resurrección.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Señor dale el descanso eterno y brille para eel la luz que no tiene fin. Estela Pan y flia., acompañan con profundo dolor a la querida compañerita del colegio Belen. Eulalia Mosca y sus hijos, nietos y bisnieto.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. "Señor dale el descanso eterno y que brille para el la luz que no tiene fin". Sus compañeros de truco: Dr. Pacheco, Guillermo Rodríguez, Luis Congiu y otros. Club de amigos: Cristina. Participan con dolor su fallecimiento. Elevan y piden oraciones en su memoria.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Gustavo Abutti y familia despiden al amigo Cachuzo, envían sus condolencias a sus familiares.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Alejandro Cáceres, María A. Lines y flia. participan con dolor en el fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Dr. Carlos Francisco Utrera y familia participan con profundo pesar el fallecimiento del amigo y colega "Cachuso". Ruegan oraciones en su memoria.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Olga Chemes de Llinás, sus hijas Claudia Inés y Mario José Aliaga; Gabriela Paola y Pablo Martín Ledesma y familias acompañan a Elena, a sus hijos y demás familiares en esta despedida. Ruegan oraciones en su memoria.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. María del Carmen Carpintero, sus hijos María Josefina y Santiago Piña participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su querida amiga Elena. Ruegan resignación para su familia.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Edmundo Lescano y Silvia Gómez Paz participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Manuel Héctor Álvarez y Delia Raab de Álvarez, sus hijos Adriana, Alejandro y Patricia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Elenita y sus hijos con mucho cariño. Ruegan oraciones en su memoria y por la pronta resignación de su familia.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Elsa Di Piazza: Señor, en tus brazos ya descansa en paz mi querido amigo Cachuso y ruego para que Elena y sus hijos encuentren la cristiana resignación en esta gran pérdida.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Graciela, Marta, Adriana y Susana Habra y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Elenita, sus hijos y a sus hermanas Clarita y Patricia con inmenso cariño.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Patricia A. García, su esposo Dr. Juan Ramiro Vélez y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Cachuso y acompañan en este difícil momento a su querida amiga Elena e hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Sus amigos Lucía, Jorge, Susana y Elsa Amado, hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en esta gran pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Nora y Julio Madroñero y familia participan el fallecimiento del esposo de su querida amiga Elenita y acompañan a ella y sus hijos en este momento doloroso.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Manuel Ibarra, Marta Camuñas y sus hijos Florencia y Javier participan con dolor su fallecimiento.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Beba Fiorini de Campitelli y familia lamentan su partida y acompañan en el dolor a sus seres queridos. Ruegan oraciones por su descanso en los brazos del Señor.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Lucrecia Uriondo de Echegaray y Amalia Inés Echegaray participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la querida Elena e hijos con sus oraciones y todo afecto en este doloroso momento.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Néstor Hipólito Noriega, Cecilia Meossi y sus hijos Diego, Valentín, Gastón, Benjamín, Micaela y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus seres queridos.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. El Santiago del Estero Golf Club participa con profundo dolor la pérdida de su amigo y ex socio de la institución. Elevan oraciones en su memoria.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Miguel Ángel Barrera Martínez y su esposa Nélida Raab participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Francisco José Lami Hernández, su esposa Emilia y sus hijos Francisco José y Florencia; María Emilia y José; José Antonio participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a Elena y sus hijos en el dolor.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Luis Alberto De la Rúa, Fiscal General del Ministerio Público, participa su fallecimiento y eleva una oración en su memoria.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Maximio Ruiz Paz y María Cristina Lescano; sus hijos Maximio, Álvaro Fernando, Eugenia, Titi y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a Elenita y sus hijos.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Enrique Herrera, Pochi, Titi y Tote Prieto; José Leguizamón participan con dolor el fallecimiento de Cachuzo y acompañan a Elena y sus hijos en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Sofía Flores participa con profundo pesar su fallecimiento y acompaña a su esposa Elena Yoles e hijos en este triste momento. Eleva oraciones a su memoria.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Ing. Santiago D. Piga, su esposa Rosario F. Sanjuan y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y expresan a su esposa nuestra distinguida y muy querida amiga Elena, a sus hijos y demás familiares, el inmenso pesar ante irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr (Cachuso) (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. José María Masip y su esposa e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Hilda de Barrón, Carla y Sergio Camacho, Ana Valeria y Miguel Ángel participan con inmenso dolor su fallecimiento y rogamos oraciones en su memoria.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Facundo Fraguas, sus padres y hermanos participan el fallecimiento del papá de su amigo Benjamín. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Con profundo dolor participan el fallecimiento del Dr. Atilio Davidsson, rogamos una oración en su memoria. Dr. Pedro Pablo Contardi y Dra. María Marta Arce de Contardi.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Marta David Riera Vda. de Juliano, sus hijos y respectivas flias. participan con dolor el fallecimiento del esposo de nuestra querida amiga Elenita Yoles y sus hijos, y nos solidarizamos con el personal de prestigioso Hotel Libertador. Elevamos oraciones en su memoria.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Los momentos compartidos desde la infancia están para siempre en el corazón. Graciela H. de Weyenbergh, Jorge Weyenbergh y familia participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Manuel A. Pandolfi, su esposa, hijos y flia. participan y acompañan en el dolor a su esposa e hijos.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Amalia Elena Filippa de Guber, Rolando Raúl Filippa y Esmeralda Amparo Filippa y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos en este doloroso momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Raúl Ibarra, su esposa Susana Muratore y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querida vecina Elena en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Mimi Marozzi de Werenitzky e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Julio Jorge y familia participan su fallecimiento. Que descanse en paz.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Mateo, Luisa, Rómulo y Pedro Rava acompañan con afecto a Benja, Elena y familia en tan difícil momento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Pablo Degano, Adriana Ick y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Lic. María Isabel Beggeres, su esposo Benjamín Flores Turk participan con pesar de su fallecimiento.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. María Silvia Abraham y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Graciela Lizárraga, participa con mucho dolor, el fallecimiento de quien fuera su guía y consejera en lo profesional y la honrara con su cariño y amistad. Descanse en paz Sra. Nelly, hasta siempre. Las Termas.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Dr. Abel Jorge Abdo, Aida Fajre y Dra. María Leonor Abdo, participan con profundo dolor del fallecimiento de la querida Nelly y acompañan a su hijo José en este momento de dolor. Las Termas.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Dr. Raúl F. Santillán (Leca) y sus hijas María del Huerto y Ana Eugenia participan con pesar su fallecimiento y ruegan resignación a su esposa Elena y su familia. Elevan oraciones en su memoria.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. María Teresa Taboada de Falcione participa con pesar el fallecimiento de quien fuera un muy apreciado amigo de su esposo Jorge y acompaña a su esposa e hijos en estos momentos de tanto dolor.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Elvira Judith Demasi mucho lamenta el fallecimiento de Cachuzo y abraza con todo cariño a su esposa Elenita en este triste momento.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Néstor Cioccolani, su esposa Mariana Berdaguer y sus hijas participan con profundo dolor y elevan una oración en su memoria.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (Cachuzo)(q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Arturo Lorente y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Carlos Ernesto García y Gabriela Pacheco, hijos y nietos participan con dolor y acompañan a Elena y sus hijos.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Las ex compañeras de la escuela de Belén de su esposa Elena participan su fallecimiento.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Elsa Castillo Carrillo y Ruben Giménez, participan con profundo dolor su fallecimiento.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Familia Marteleur participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su meemoria.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Remo Eduardo Terzano y flia., participan y acompañan en el dolor a sus familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Cristina Castillo y familia , ex secretaria del Dr. Davidsson, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. " Que brille para él la Luz que no tiene fin". C.P.N. Fernando Vaccari y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de gran pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Directivos del Hotel Solano lamentan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su esposa, hijos y demás familiares. Elevan oraciones por su eterno descanso.

FARÍAS, RAMÓN ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/17|. Querido Pocho, vivirás en el recuerdo de tu linda gente del pago de Taboada. Su sobrino René Raed y familia participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

FARÍAS, RAMÓN ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/17|. Víctor Oscar Raed y flia., y Mercedes Raed de Bejarano y flia. participan con dolor el fallecimiento del amigo Pocho. Acompañan a su esposa, hijos y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

FARÍAS, RAMÓN ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/17|. Beatriz Carrera de Simonetti y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido vecino Pocho y acompañan a su familia en estos momentos. Elevan oraciones en su memoria.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Sus hijos Mercedes Josefina y flia; José Manuel y flia; Sara Josefina y flia; María Susana y flia; Luis Eduardo y flia y sus colaboradoras que la acompañaron con cariño: Isabel, Marta y Maguita participan con dolor su fallecimiento, en el convencimiento que ya se encuentra junto al Señor Jesús. Elevan oraciones en su memoria.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Sus primos políticos Hugo Absalón Argañarás y familia, Cecilia Argañarás y familia participan con profundo dolor y acompañan en este momento a sus hijos y familias. Elevamos oraciones en su memoria, sabiendo que descansas en los brazos del Señor.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Sus sobrinos Jorge Luis Feijóo y Graciela Alberdi; María Lourdes y Diego; Celina y Federico; Victoria y Jorge y sus respectivas familias despiden con tristeza a la querida Pimpi y acompañan con cariño a sus primos.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. "Señor, recíbela en tu Morada dale el descanso eterno". Su sobrino José Eduardo Achával y familia y María José Achával participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. María Cristina Abdala, sus hijos, hijos políticos y nietos acompañan a Susana y familia ante tan irreparable pérdida. Rogamos oraciones en su memoria.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Norma Salas acompaña con afecto a José, María Mercedes y familia. Ruegan oraciones por el descanso eterno de la Sra. Pimpi.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Empleados de la Defensoría de Crimen 3ra. y su defensora, Dra. Adriana Bóboli de Fiad; Analía Loto, Lucía Riachi, Silvia Nassif, Karina Baigorri, Ángel Arias, Jorge Herrera, Emilio González participan el fallecimiento de la mamá del Dr. Luis Achával. Elevan oraciones en su memoria.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Alba Miryam Achem de García Olivera participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga y vecina Pimpi, rogando al Señor le dé resignación a sus seres queridos.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Graciela Manzur e hijos; Diego, Joaquín, Ignacio y sus respectivas flias. participan su fallecimiento. Descansa en paz.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Víctor Emilio Zaín y María Delia Jiménez Más participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Enrique Alfonso Lascano y su esposa María Isabel Castro participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo José y flia.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. José Luis Guzmán y flia. participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su amigo Luis, hermanos y demás seres queridos en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria y brille para ella la luz que no tiene fin.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Juan Carlos Leguizamón, Ana Alicia Mirolo, sus hijos Gonzalo, Juan Manuel y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Pimpi. Acompañan a sus hijos Susana y Carlos y nietos. Rogamos oraciones en su memoria.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Arturo Berrizbeitia y familia participan su fallecimiento y acompañan con afecto a sus hijos y nietos en esta dolorosa pérdida.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. El Consejo de Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica de Santiago del Estero, su decano Cr. Eduardo F. Barragán, funcionarios, profesores, no docentes y alumnos participan con profundo pesar el fallecimiento de la señora madre de la decana de la facultad de Matemática aplicada de la UCSE Ing. Sara Josefina Achával de Ferreiro; a quien acompañan con oraciones en su memoria.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. Jorge Charriol y flia., Adela G. de Charriol, Olga, Marcelo, Mariela, Jorge y nietos Pablo, Fernando, Huguito, Facundo y Santi, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Luisa Argañarás, Roque Argañarás y respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Lucía Hilal y Daniela Palliotto participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Sara y familia en estos tristes momentos.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Mirtha Sánchez de Jacobo participa con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Pimpi. Ruega al Señor le de la paz y felicidad que se merece y a sus hijos, pronta y cristiana resignación.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Guillermo Lozano participa con dolor su fallecimiento, acompañando a todos sus familiares y rogando por su eterno descanso.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Hebe Navarro de Terrosa y sus hijos César Guillermo y Verónica Terrosa participan con profundo dolor el fallecimiento de su amiga Pimpi y abrazan cariñosamente a sus queridos hijos en este penoso momento. Elevan oraciones en su memoria.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Gerardo Chaud, su esposa María José Kermes e hijos participan con dolor su fallecimiento.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Roberto Daives, Adriana Díaz y sus hijos participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su amigo José y demás hermanos en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Mario Alejandro Arce y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Ing. José R. Carranza, Ing. Martín Rojas, Ing. José Jaimes, Ing. José Cornelli, Ing. Carlos T. Abdala, Ing. José Herrera, Sr. Tomás Vega, Franco Vega, Santiago Gómez, Vanina García y Andrea Cano participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre política de su compañero de trabajo Ing. Carlos Guillermo Ferreiro.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Ing. Carlos T. Abdala, su esposa Ing. Noelia David, sus hijos Ing. Gabriela Cecilia, Ing. María Eugenia, Cecilia Noelia y arlos T. Abdala (h) participan y acompañan a sus queridos amigos Susy y Carlos y rogamos una oración en su memoria.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Matilde Isabel Villarreal de Giménez Mosca e hijas participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Señor dale el descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin. Ex compañeros del banco de la Provincia Sgo. del Estero. F. Sánchez, A. Acosta, G. Quiroga, E. Abdala, J. C. Barrera, J. M. Gerez y L. Congiu acompañan a su hija Mercedes en este doloroso trance. Elevan y piden oraciones por su memoria.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (PIMPI) (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. La comisión directiva de la Asociación de empleados del Poder Judicial (AEPJ) participan con profundo dolor el fallecimiento de su socio José Achával Sánchez. Se ruegan oraciones en su memoria.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. El Departamento alumnos de la Universidad Católica: Karina Saavedra, María Luisa Moyano, Mariana Leguizamón y María Inés Costas, participan con dolor el fallecimiento de la madre de la Decana de la Facultad de Matemática Aplicada, Ing. Sara Achával Orlando por la paz de su alma.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Su amiga Amelia Ducca de Ordoñez, sus hijos Raúl A.; Carlos E.; Modesto A.; y María Eugenia Beltrán participan el fallecimiento de su amiga Pimpi, elevando oraciones en su memoria.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Dr. Carlos Francisco Utrera y familia participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Rosa Piazza de Montoto participa el fallecimiento de la mamá de su querida amiga Mercedes y de su compañero de trabajo. Dr. Luis Achával, acompañando a sus familiares. Que descanse en paz del Señor.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Dra. María Eugenia Carabajal participa el fallecimiento de la Sra. Madre del Dr. Luis Achával y Susana. Ruega una oración en su memoria.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Julio David Alegre y flia; y María Claudia Alegre y flia participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre del amigo Dr. Luis Achával y José Achával. Ruegan una oración en su memoria.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Los relatores de 2do piso del Tribunal de juicio Oral en lo penal: Silvia Jaime, María de los Ángeles Roldan, Lorena Giangreco, Juan Pablo Jorge, María De Lourdes Danielsen, María José Herrera, Viviana Chávez Ibáñez, acompañan con profundo dolor por el fallecimiento de la madre del Dr. Luis Eduardo Achával, vocal del tribunal de juicio oral en lo penal, expresando nuestro más sentido condolencias ante tan irreparable.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. El Santiago del Estero Golf Club acompaña con profundo dolor al socio de la institución Carlos Ferreiro, por su lamentable pérdida.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Sara B. Navarrete de Hounau, su hijo Eduardo Augusto y sus nietos (a) Eduardo , Magdalena, María Laura y Sofía Hounau participan con mucho pesar su fallecimiento y acompañan espiritualmente a sus hijos, de manera especial a José Manuel, su tío en el afecto y padrino de Magdalena, a todos sus respectivas familias. Inolvidable será el recuerdo de Pimpi, vecina de toda la vida y además, persona generosa que junto a su esposo, abrió su hogar para reuniones espirituales del Movimiento Familiar Cristiano. Que Dios la reciba con su bendición celestial y bendiga a sus deudos con su infinita misericordia.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Jose Luis Castiglione y Ana Lía Rezola participan el fallecimiento de la mamá de Mercedes y José Guzmán Olivera.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Beba Fiorini de Campitelli, sus hijos Dani, Hector, Marty , Diego y Bety sus nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de pesar.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. La Asociación Civil Universidad Católica de Santiago del Estero participa el fallecimiento de la esposa del Socio Fundador Prof. Néstor Achaval y madre de la Decana de la Facultad de Matemática Aplicada, Ingeniera Sara Achával.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Luis Alberto Rezola y Patricia Passarell participan el fallecimiento de la madre de la Ing. Sara Achával.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Edmundo Lescano, Silvia Gómez Paz y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Néstor Hipólito Noriega, Cecilia Meossi y sus hijos Diego, Valentín, Gastón, Benjamín, Micaela y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus seres queridos.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Mónica, Rado, sus hijos y nietos abrazan cariñosamente a toda la familia Achaval, lamentando la partida de la querida Pimpi. Elevan oraciones en su memoria.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Luis Alberto De la Rúa, Fiscal General del Ministerio Público, participa su fallecimiento y eleva una oración en su memoria.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Maximio Ruiz Paz y María Cristina Lescano; sus hijos Maximio, Álvaro Fernando, Eugenia y Titi acompañan a su familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Palmira de A. de Billaud, su hijo Luis Vicente y su nieto Luis Agustín participan el fallecimiento de Pimpi y acompañan con cariño a sus hijos, nietos y demás familiares.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Dra. Elba del Valle Mendoza y María Elisa Paz de Espeche participan con profundo dolor del fallecimiento de la madre de su colega y amigo Dr. Luis Achával. Ruegan oraciones en su memoria.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. María Luisa Alzogaray, Diana Coronel de García, Ramón García, Pablo Mendieta, Agustín Coria, Juan Varga Fonti, Fabricio Ibáñez y Alva Ponce; amigos de su hijo José Manuel participan el fallecimiento de su querida madre, acompañándolo en este doloroso pesar, elevan una oración por su eterno descanso.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Wiliam Mananicci, su esposa Aída Villavicencio e hijos y hermanos Walter F. y Estela María Villavicencio participan su fallecimiento, acompañan a la familia en estos momento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Rodolfo Soria y Carlos Cajal participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de sus queridos amigos Luis y José. Elevan oraciones en su memoria.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Sofía Gorosito de Zanni y Lucas Zanni participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de sus queridos amigos Luis y José. Elevan oraciones en su memoria.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Dr. Manuel José Hernández, y su esposa María Elisa Fernández Rojas, participan su fallecimiento. Acompañan a sus hijos y respectivas familias en tan doloroso momento. Elevan oraciones por su descanso eterno.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Arq. Raúl Sabouret, Cristina Zavalia y sus hijos Santiago, Raúl e Ignacio participan su fallecimiento y acompañan con cariño a su familia en estos tristes momentos.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Edith Bonacina y Cecilia Sabouret profundamente conmovidas comparten el dolor de sus hijos y nietos y elevan oraciones para una cristiana resignación.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Clara Rosa Álvarez, Juan Bautista Salera y la Empresa Sintonia de Mary Kay participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Silvia del Carmen Abalovich, sus hijos María Fernanda, Roberto, María Josefina, Marcos y Juan Ferreira Lesyé y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a la familia elevando oraciones en su memoria.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Marcelo Argañaras, su esposa Ligia e hijos Leonardo, Evangelina, Carlos y respectivas familias participan el fallecimiento de su querida prima Pimpi. Elevan oraciones en su memoria.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. José Haick, María de los Ángeles Menini e hijas participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Dr. Mariano Utrera (h), su esposa Lic. Lida K. de Utrera y sus hijos Luz María, Mariano y Gonzalo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. María Emilia Isorni de Saber, junto a sus hijos Luciana, María y Claudio y sus respectivas familias participan con pesar su fallecimiento. Elevan oraciones por su descanso eterno y acompañan a sus hijos y familia en estos tristes momentos.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. ¡Señor, dale el descanso eterno! Señora Pimpi, siempre estará en nuestros corazones. Daniel Olmedo, su esposa Mercedes Peláez; sus hijos Ignacio, Leandro, Franco y Eugenia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y familia en este momento tan doloroso. Elevan oraciones en su memoria.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Olga, Liliana, Mercedes y Etelvina Peláez y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Pimpi y acompañan a sus hijos y familiares en este doloroso momento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Lionel Delano Moya, su esposa Ema Mercedes Figueroa; sus hijos Lionel Gustavo, Banca Luciana, Rafael Osvaldo Moya y sus respectivas familias acompañan a su amiga Mercedes y familia en este momento de dolor. Elevan oraciones por su eterno descanso.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Estrechamos en un fuerte abrazo nuestro querido amigo José ante la pérdida de su mamá. Amilcar Buenvencino, Regina Pereyra, Alejandro Buenvecino y familia, rogamos por la resignación de toda la familia.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Marcelo Acuña, Nadia Bitar e hijas Nadia y María Pía participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Ramón Ferreiro, su esposa Adriana Jiménez Fazzio y sus hijos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Ramón Chamorro, Susana Lozano y familia participan el fallecimiento de la madre de su amiga Susana y elevan una oración en su memoria.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Docentes de la carrera Lic. En Kinesiología y Fisiatría de la Universidad Católica de Sgo. del Estero participan con dolor el fallecimiento de la madre de la decana, Ing. Sara Achával de Ferreiro.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (PIMPI) (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Carlos Faisal, Susana Vittar y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Mario D. Diósquez y flia. participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la decana de la Facultad de Matemática, Aplicada de la UCSE, Ing. Sara Achával de Ferreiro.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Ramiro López Bustos y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia con afecto. Se ruegan oraciones en su memoria.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA (Pimpi) JOSEFINA (Pimpi) (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Claudia Cavallotti y flia. participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Sarita en el dolor.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Teresita A. Alfano de Trouvé e hijos Mónica, Ana, Guillermo Ma. Luján y Ma, Elena acompañan sentidamente a sus hijos, nietos y familiares de la apreciadísima Sra. Pimpi. No olvidaran los dones que la ornaban, esposa, madre, abuela delicadísima. Hizo de las enseñanzas del Evangelio su escuela de vida. Vecina querida por su trato cordial, sencillo y humano y por lo demás austera, digna, devota, con un profundo amor al prójimo, siempre presta a tender la mano al necesitado que llegaba a su puerta. Constituyo su hogar junto al Prof. dilecto don Néstor Achával y dio a la vida hijos cristiana y profesionalmente preparados. Por todo ello rogarán que su alma descanse a la diestra del Padre Misericordioso y que María dé pronta resignación a los que hoy la lloran. Descanse en paz Sra. Pimpi. Oraciones por ella.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA (Pimpi) JOSEFINA (Pimpi) (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Juan Carlos Azar y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (PIMPI) (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Querida Pimpi: Que triste despedirte fuiste una madraza y bellísima persona, construiste una hermosa familia a la cual amamos. Orgullosos de tener tu cariño acompañamos a toda la flia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria. Analia, Cristian y Kiko.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Delia Ruse Páez participa con profundo dolor el fallecimiento de su querida Sra. Pimpi, mamá de su amiga Mercedes, Achával de Guzmán. Ruega oraciones en su memoria.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. María Teresa de Falcione, sus hijos Jorge, Agustín y Pilar y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de sus queridos amigos. Ruegan oraciones en su memoria.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Las compañeras y amigas de su hija Susana: Cecilia; Carlota; Marisa; Moni; Sace; Flaca; Rosi; Blanca; Eugenia; Pepa; Patricia; Claudia A.; Claudia B.; María Silvia; Gabriela; Viviana; Bachicha y sus respectivas familias acompañan con afecto a todos sus hijos en este momento de dolor.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Nora R. Rafael de Jiménez y familia despiden a la querida Pimpi rogando por su descanso en el Señor y el consuelo de sus hijos y familia.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Chachy Acuña, participa el fallecimiento de la Sra. Madre de Sarita y José y acompañan en el dolor a toda la flia. por tan irreprable perdida. Ruegan oraaciones en su memoria.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Evela Feijoó, Leonor y Estela Rodriguez, acompañan a sus hijos en su dolor. Elevan oraaciones en su memoria.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Carlos Ernesto García y Gabriela Pacheco, hijo y nietos acompañan con pesar a su familia.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Elsa Benavente de Gimenez Patiño, sus hijos Ruben y Elsa Castillo Carrillo, Silvia y Victor Manuel Feijoó, y Ricardo José y Patricia O' Mill, participan con profundo dolor su fallecimiento.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Maria Elida Cerro y Luis Abalos junto a sus hijas Guadalupe, Candelaria, Maria Elida y Martina, participan el fallecimiento de la querida tia Pimpi y elevan oraciones en su memoria.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Gloria Cárdenas y Luis López, participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás familiares en taan penoso momento.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Estela Avila de Viaña, sus hijos Francisco, Adolfo, Carlos A., José Fernando, Silvina E., Javier E., Maria Eugenia, Ana Maria, Sebastian y sus respectivas flias., participan con profundo dolor el fallecimiento de querida Pimpi. Rogamos oraciones en su memoria.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Sus amigas de la Hermandad del Divino Niño Jesus, participamos con pesar el fallecimiento de quien fuera una de las Propagadoras de la Devoción de Nuestro Patrono y Donante de la Imagen que se Venera en la Catedral Basilica. La recordaremos con gran cariño y profunda gratitud por su permanente colaboración con esta institución. Elevamos oraaciones en su querida memoria.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Quique Perea, Claudia Banco, sus hijos Pablo y Joaquín participan con dolor su fallecimiento

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Olga Beatriz del Valle Charriol, Benjamín Arce y su esposa María Eugenia Zain Boix participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Prof. Hugo Delibano Torres, su esposa Olga Suasnábar, hijos y nietos participan el fallecimiento de la señora madre de su dilecto amigo Luis Eduardo. Ruegan oraciones por su eterno descanso y cristiana resignación para toda su familia.

FLORES TABOADA, MARTA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/17|. Su primo hermano Felipe del Valle Taboada, sus sobrinos Juan Pablo y Juan Esteban Taboada participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. Elevan oraciones en su memoria.

FLORES TABOADA, MARTA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/17|. Su sobrino Juan Esteban Taboada Gamietea, sus hijas Antonella y Luciana Taboada Gamietea participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FLORES TABOADA, MARTA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/17|. Amiga de la infancia, cuanto dolor me causó, las circunstancias de tu muerte, pero el Señor con su infinito amor y misericordia te acogerá en sus brazos para brindarte la paz eterna. Elevamos oraciones en tu memoria. Alina del R. Brandán de Oieni y fia.

FLORES TABOADA, MARTA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/17|. Querida Marta, en el Cielo te encontrarás con La Verdad, y más poesía para completar tus renglones inconclusos. Gracias por habernos permitido entrar en tu mundo de magia y misterio. Siempre te vamos a recordar. Que descanses en los brazos del Señor. Sara y Esteban Díaz. Celebramos la misa en la parroquia María Auxiliadora todos los días a las 20 hs.

JUÁREZ, RICARDO IRINEO (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/17|. Sus hijos: Ricardo, Gabriela, Jorgelina, Natalia, h/p Adriana, Juan, Claudia, Omar, nietos y demás familiares participan su fallec. y que sus restos serán inhumados hoy 9 hs en el cemet. de La Piedad, casa de duelo Pedro L. Gallo 330 (S/V). Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

JUÁREZ, RICARDO IRINEO (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/17|. Su hermana Lucía Juárez su cuñado Raúl Salvatierra; sus sobrinas Rosi, Adriana, Rita, Clara y Marcelo Pacheco participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad.

JUÁREZ, RICARDO IRINEO (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/17|. Sus hermanos Lito y Zully, sobrinos Magui y flia., Chili, Romi y flia., Chespi y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma.

JUÁREZ, RICARDO IRINEO (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/17|. Que en este descanso eterno El Señor te reciba en sus brazos. Su hermano Pocholo, hna. politica Puri, tus queridos sobrinos Sandra, Negro, Gustavo, Claudia, Lorena, Esteban y sus respectivas flias., lamentan con gran dolor su partida y ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, RICARDO IRINEO (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/17|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar. Su prima Linda Juarez, sus sobrinos Pablo Diaz y flia., Jota Diaz y flia., Mara Diaz y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraaciones en su memoria.

JUÁREZ, RICARDO IRINEO (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/17|. Vivirás en nuestros corazones. Sus primos Gladys Juarez, Carlitos Corvalan, sobrinos Piqui, Claudio, Diego, Lourdes, y Charli, participan su fallecimiento y rueegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, RICARDO IRINEO (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/17|. Siempre te recordaremos con cariño primo querido . Su prima Monona Juarez, su hija Alejandra y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones porla paz de su alma.

JUÁREZ, RICARDO IRINEO (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/17|. Benigno Chango Gómez y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos

JUÁREZ, RICARDO IRINEO (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/17|. Familia Navarrete participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SILVA, ROSA DORA (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/17|. Su esposo Bravo René Eumerio, sus hijos Monica, Ramona, Luis, Jose, Fabio, Bianqui, Angelica, h. políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. sus restos serán inhumados hoy 11 hs en el cementerio de Maco. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL. 4219787.

TOLOSA, BENITO AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/17|. Los amigos Intocables acompañan con profundo dolor a Walter Toloza y flia por el fallecimiento de su padre Toloza Benito Américo. Ruegan oraciones en su memoria.

TORRES, GRACIELA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/17|. El Departamento de Lenguas Extranjeras del Colegio del Centenario participa con dolor el fallecimiento de la madre del Prof. Maxi y hermana de la Prof. Nancy Torres. Elevan oraciones en su memoria.





Invitación a Misa

ALOMO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/17|. Te extrañamos y duele tu partida, pero nos fortalece saber que estás junto al Señor. Su esposa e hijos invitan a la misa a los 9 días de su partida, a realizarse el 17/5 a las 20 en la Pquia. Santísimo Sacramento, también se agradecen el apoyo y contención del Pbro. Miguel Abdo a la comunidad del Bº Tradición y demás familiares y amigos que de una forma u otra hicieron llegar sus condolencias.

LAMI, MIGUEL ÁNGEL (Biyiyo) (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/17|. Querido Biyiyo hace 9 días partiste a la Casa del Señor. Esperando que nos dé resignación. Su hermano Julio, su hermana política Chichí; sobrinos Julito, Negra, Fer, Cole y Juan agradecen a la Pachanga, comisión directiva de Unión Santiago, Club Patagonia y Los Trico Stone e invitan a la misa hoy a las 20.30 en la iglesia Espíritu Santo del Bº Ej. Argentino.





Agradecimientos

Sepelios Participaciones

GALVÁN, SATURNINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/17|. " Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Personal docente y maestranza de la escuela Nº 375 "Mercedes de Irurzun" participan el fallecimiento de la abuela del director del establecimiento educativo Prof. Jorge Luis Galván. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

GALVÁN, SATURNINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/17|. "Señor ya está ante ti y recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Silvia Sánchez y familia acompañan en su pérdida a Jorge Luis Galván en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, DOMINGA BERTA (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/17|. "Usaste la vida con alas en el alma y generosa diste tu corazón con alegría a quienes te conocimos". La comisión directiva, subcomisión de Jubilados y Pensionados y demás Cuerpos Orgánicos del Sindicato de Luz y Fuerza participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra pensionada y madre de nuestra jubilada Beatriz Salvatierra, acompañan a sus familiares en este difícil momento de pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

LEGUIZAMÓN, DOMINGA BERTA (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/17|. Que el Señor con su misericordia te reciba en sus brazos y te dé el descanso eterno. Juan Carlos Medina participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amiga Beatriz Salvatierra y acompañan a sus familiares en este difícil momento de pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.





Invitación a Misa

NATALINI, ROBERTO DANIEL (q.e.p.d.) Fallecieron el 18/5/96|. Mi querido hijo "Danielito": Desde que te fuiste nada ha sido fácil, has dejado un vacio impolsible de llenar, hoy vuelven las lágrimas a caer, duele tanto aceptar que ya no estas, fue tan trágica e inesperada tu partida, tu fuiste el regalo más grande que recibí en mi vida y aunque ahora no puedo gozar de tu dulce mirada y tu alegre sonrisa, me quedan tus recuerdos. Te amamos hijo querido, donde quiera que estés, tu amor nos guiará y se que algún día nos encontraremos en el cielo para siempre, espérame hijo con Jesús y María, te amó. Tu madre Nilda, tu padre Roberto y demás familiares, invitan a la misa rogando por tu descanso eterno, al cumplirse 21 años de tu partida, en el día 18/05/17 a las 20 hs en la Parroquia Santiago Apóstol.

ROMANO, RUBÉN ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/16|. Hermano querido: Cuánto dolor dejaste en nuestro corazones. Señor que tristeza hay en nuestras vidas, que hoy a cumplirse 6 meses nos cuesta entender tu inesperada partida, el tiempo transcurre, el sentimiento no, tu ausencia es tan fuerte que nos permite tenerte presente ahora, mañana y siempre. Te amamos y estarás por siempre en nuestros corazones. Tus hermanos Hugo, Mario, Roger y Liliana, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Parroquia Cristo Rey para rogar por su eterno descanso.

ROSSI DE JURICICH, ALDEMIRA CELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/13|. Chininga, vieja, mami, ya cuatro años de tu ausencia física, pero tan dentro de nuestros corazones como siempre. Extrañamos tus abrazos, tu voz, retos y sonrisas, tus consejos y esas miradas cómplices y exactas con las que no nos hacían falta las palabras. Gracias por tanto y todo el amor que sembraste en la tierra. Gracias por la vida que nos la dedicaste sin medir nada a cambio. ¡¡Te amamos!! Su esposo e hijas invitan a la misa a realizarse hoy en la iglesia Santiago Apóstol a las 20 hs.





Sepelios Participaciones

ARANDA, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/16|. Como olvidar ese día, una lágrima mía quedo en tu mejilla, te fuiste y te quedaste sin vida. Sus hermanos Yolanda, Jorge Antonio, Negra, su cuñado Chicho, sus sobrinos Jorgito, Camila y Agustín. Participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en la ciudad de Bs. As. Su ruega una oración en su querida memoria.

NARVÁEZ DE TAPIA, NIDIA (Tota) (q.e.p.d.) Falleció 15/5/17|. Sus hijos Ruky, Lizy y Rudy, sus nietos Gustavo, Mariano, Milagros y Jacinto y su bisnieta Ambar, participan con profundo dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria y que sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio San Agustín. Frías.

NARVÁEZ DE TAPIA, NIDIA (Tota) (q.e.p.d.) Falleció 15/5/17|. Su sobrina Coty Sabagh y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Descansa en paz tía querida Frías.

NARVÁEZ DE TAPIA, NIDIA (Tota) (q.e.p.d.) Falleció 15/5/17|. Randolfo Varela y familia, Lucas Varela y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria y ruegan por cristiana resignación para su familia. Frías.

RUIZ DE FARES, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. "Señor ya está ante ti, recíbela en tus brazos". Su sobrina Adriana Kreiem y familia, participan con profundo pesar su fallecimiento y elevan o