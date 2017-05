Desde el Gobierno afirman que Cambiemos no depende de si "Cristina juega o no"

17/05/2017 -

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, consideró que las listas de candidatos de Cambiamos ‘se van a cerrar en el último día’ antes de que venzan los plazos legales y aseguró que la suerte electoral del Gobierno ‘va a depender’ de la gestión y no de si la ex presidenta Cristina Kirchner ‘juega o no juega’ en los comicios.

‘Tenemos que pensar menos en lo que hacen los demás: si Cristina juega o no juega esos son problemas de la oposición’, advirtió el funcionario.

Frigerio destacó que en el oficialismo, de cara a las próximas elecciones, ‘tenemos que depender de nosotros, de lo que hacemos, de nuestra gestión, de los valores que vamos mostrando a la ciudadanía y que cambiaron en la Argentina’.

Para las legislativas, no obstante, la diputada nacional de la CC-ARI Elisa Carrió ya fue confirmada para encabezar la lista de legisladores del oficialismo por la Ciudad, al tiempo que para la provincia de Buenos Aires suenan para la nómina de senadores nacionales Esteban Bullrich y Gladys González y para la de diputados Graciela Ocaña, Facundo Manes, Héctor Toty Flores y Marcela Campagnoli. En declaraciones a la radio FM UNO, ante una pregunta sobre los candidatos que van a representar a su espacio, Frigerio evitó dar detalles: ‘Creo que las listas se van a cerrar en el últimos día, como suele ocurrir en la política’.