Hallaron un piercing en el horno de una ladrillería y creen que sería de Daiana Abigail Garnica

Fotos RECLAMO. Familiares y amigos exigieron que la menor aparezca viva.

17/05/2017 -

El supuesto hallazgo de un piercing en el horno de una ladrillería mantiene en vilo a la Justicia tucumana que trabaja contrarreloj para obtener más datos sobre el paradero de Daiana Abigaíl Garnica, la joven que desapareció hace 10 días.

Si bien hasta el momento no hay un solo rastro certero sobre la adolescente de 17 años, todas las miradas están puestas en el resultado de las pericias que le realizan a la pequeña pieza de acero quirúrgico encontrada dentro de un horno de ladrillo, donde trabaja el santiagueño Darío Suárez, principal sospechoso.

Los investigadores sostienen que todo debe ser analizado en laboratorio, por lo que nadie se atreve a confirmar o descartar que dicho accesorio pertenezca a la adolescente tucumana, pero aducen que podrían estar ante un elemento clave.

Esperan resultados

Según se supo, el elemento encontrado es una pequeña pieza de acero quirúrgico. ‘Podría ser un arito de Daiana, ella tenía un piercing arriba del labio, pero todavía no hemos podido confirmar si era de ella. Lo que nos dijeron es que no se quemó porque es de acero quirúrgico, si hubiera sido de otro material ya no estaría’, explicó el Dr. Sergio Pérez, abogado de la familia Garnica.





El hallazgo de ese posible piercing se suma a los pequeños restos que levantaron los peritos de ese mismo horno, que podrían ser piezas dentales. Todos esos elementos ya son analizados por especialistas, quienes intentan confirmar o descartar lo antes posible una conexión con la desaparición de Daiana.

La hipótesis que el fiscal Bonari tiene es que el santiagueño abusó de la jovencita, luego la asesinó y se deshizo de sus restos quemándola en el horno de la ladrillería. Para ese fin, el fiscal estima que contó con la colaboración de varias personas, entre las que se encuentra un amigo y compañero de trabajo suyo, Fabián Hernesto ‘Sapo’ Pacheco, y el dueño de la ladrillera, Juan Mátar.

Esas personas también están detenidas. Por el caso hay 10 supuestos involucrados que quedaron privados de la libertad por disposición de Bonari: Suárez; sus hermanos César y Miriam; su esposa Yanina Alejandra Villarreal; la hermana de ésta, Elena; la suegra de Suárez, Juana Rosa Funes; Mavi Castro, prima de Suárez; Carmen Santana, otra presunta pareja suya; ‘Sapo’ Pacheco y Mátar. La mayoría de ellos están imputados por encubrimiento.