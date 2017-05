"Dejamos una imagen muy fea"

Fotos NIVEL. El "Chusito" González tuvo muy buenos partidos en Quimsa, aunque nunca pudo encontrar regularidad.

La no clasificación a playoffs caló hondo en Quimsa. Luciano González se refirió a lo que fue la prematura eliminación de un equipo que, hace menos de dos años, supo ganar la Liga Nacional de Básquet.

"Queríamos dejar otra imagen. Hace varias fechas antes del final de la fase regular que veníamos jugando eliminados. Ante Olímpico queríamos despedirnos con una alegría y no pudimos. Nos superaron de principio a fin y nos ganaron bien. Nos vamos con una imagen muy fea. Yo, personalmente, me voy muy amargado", declaró el "Chusito".

"Teníamos un plantel para estar arriba. Había jugadores como para dar pelea. Teníamos que hacer las cosas bien y no pudimos conseguir el objetivo. No pudimos estar en playoffs. No puedo hacer un análisis ahora. Nos vamos con una sensación triste", agregó González.

Lo que viene

A su vez, el escolta aseguró: "Aquí nos han tratado muy bien. Se entiende que la gente no esté contenta con lo que fue esta temporada. Todo se entiende. Ya evaluaremos el futuro. Hay tiempo. Estoy agradecido por el trato que recibimos y espero ahora acomodar un poco la cabeza para lo que sigue", cerró el escolta.