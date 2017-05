Gerardo Quiroga ya tiene sus flamante botines

Fotos AYUDA. La Universidad Campesina de Ojo de Agua se solidarizó.

Es cierto que el conmovedor gesto de Gustavo More DT de Juventud Unida de Quimilí, quien hace una semana quedó descalzo luego de entregar sus zapatillas a un chico de reserva para que pudiera seguir entrenando, no pasó inadvertido. Esta noticia trascendió y conmovió a muchos, no solo en Quimilí sino también en toda la provincia. Es por eso que la gente de la Universidad Campesina de Ojo de Agua (Unicam) tomó como ejemplo para reflexionar en clase sobre el compromiso de ser solidario, conto Ángel Strapazzon. Es así que no dudaron en llegarse hasta Quimilí y entregar unos botines al técnico, quien luego de la práctica le hizo entrega a Gerardo Quiroga el defensor de 15 años, quien es hijo de un peón rural, estudiante de tercer año de la Escuela Industrial. Vive con sus dos hermanos en el barrio Calasanz junto con su madre.

Gerardo, a quienes sus compañeros apodan "Zamora", debutará el sábado como titular ante Ensenada. More se mostró emocionado por el gesto y agradeció el apoyo para con el joven jugador.