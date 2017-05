"Esta casa que recibimos significa mucho para nosotros y es una bendición poder habitar en ella"

Fotos BENEPLÁCITO. "Ojalá la gobernadora pueda seguir haciendo casas para los que más necesitan", sostuvo uno de los beneficiarios del programa.

17/05/2017 -

Familias de la ciudad de Las Termas de Río Hondo recibieron las llaves de sus viviendas sociales totalmente amobladas, y agradecieron a la gobernadora Claudia de Zamora "por la puesta en marcha de un programa que lleva dignidad" en todo el territorio.

La ceremonia formal estuvo presidida por el ministro de Desarrollo Social, Ángel Niccolai y tuvo lugar en la casa de María Amanda Palavecino. Además, los dueños de las unidades habitacionales recibieron semillas enviadas por el Ministerio de Producción en el marco del programa Pro Huerta para que las familias puedan comenzar con la huerta familiar.

El intendente de Las Termas, Miguel Mukdise destacó la importancia que tiene el programa de viviendas sociales que impulsa la gobernadora, "ya que significa para muchas familias acceder al techo digno y poder vivir mejor en el lugar de los afectos".

Por su parte, el ministro Niccolai dijo: "Para mí es un honor poder estar en Las Termas inaugurando viviendas porque sé lo que significa para tantas familias poder acceder a una vivienda digna y de calidad".

Gran impacto

Los beneficiarios de las viviendas sociales expresaron la importancia de poder acceder a una casa, como el caso de María Palavecino, quien reconoció: "Antes no se podía vivir en esa casa, se estaba viniendo abajo y no teníamos dinero para mejorarla. Cuando llovía entraba toda el agua y no se podía dormir, era muy incómodo manejarse durante el día por los chicos. Por eso, esta casa que hemos recibido significa muchísimo para nosotros, es una bendición poder tenerla y ojalá Dios ilumine a la gobernadora para que pueda seguir haciendo casas para los que necesitan".

Por su parte, María Clarisa Ibarra expresó: "Toda una vida hemos pasado esperando una casa como esta y qué lindo es ver que no solo nuestra familia se está beneficiando con este plan de la gobernadora sino que ya se han hecho muchas casas para otras familias en todo Santiago".

Así también, Dominga Argañaraz, luego de reconocer que perdió todo en un incendio, expresó: "Hoy puedo pasar a tener una casa tan linda como esta donde voy a poder comenzar una nueva vida con mi familia".