"Queremos cumplir el sueño de la casa propia que tienen las familias"

17/05/2017 -

En el marco del programa de viviendas sociales implementado por la gobernadora Claudia de Zamora, familias de las localidades de Icaño, departamento Avellaneda y en el paraje Lote 20, Pinto, departamento Aguirre fueron beneficiadas con casas totalmente amobladas.

Del acto de entrega de viviendas sociales participaron el ministro de Desarrollo Social, Ángel Niccolai, la secretaria técnica del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo, (Ipvu), Sara Ayuch, el presidente de la Cooperativa de Trabajo Icaño Limitada, Federico Coronel, el presidente de la ONG Iglesia de Dios, Lucio Gerez y el presidente de la ONG Todo por los Niños, José Ramón Barnes.

El ministro Niccolai resaltó: "Con la entrega de las viviendas venimos a cumplir el sueño a varias familias, estas viviendas son cien por ciento con fondos provinciales, no hay ganancia económica, aquí se puede ver plasmado el esfuerzo del trabajo de las ONG, que junto a otras instituciones, cooperativas e iglesias, se involucran para que no quede ningún rancho en la provincia. Eso para nosotros es un motivo de orgullo, porque significa que este programa, se está consolidando y está cumpliendo con el desafío, que nos propusiera nuestra gobernadora, que es llegar a los sectores más vulnerables".

A su vez, el funcionario provincial recordó: "El beneficio de las viviendas sociales "es para aquellos que no pueden construir su vivienda por sí mismos, no tienen los recursos para pagar una cuota del Ipvu, pero que tienen el derecho, la necesidad y el merecimiento de vivir en una vivienda adecuada y digna, confortable y sana, que no solo permita soportar las inclemencias del tiempo, sino también a una familia que no esté expuesta al contagio de una enfermedad, como lo es el mal de Chagas".

Por otra parte, la secretaria técnica del Ipvu, Sara Ayuch, transmitió el saludo afectuoso de la gobernadora, Claudia de Zamora y el senador nacional Gerardo Zamora y felicitó a los beneficiarios, no hay distancia que impida poder ayudar a los que necesitan tener su vivienda. "Le agradezco al ministro Ángel Niccolai por la confianza a las ONG y por dar la posibilidad de que el adjudicatario tenga su casita", señaló.