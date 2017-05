Fotos OPINIÓN. Según "JR10", Boca no tiene un "cuadrazo" como se decía, pero apuntó que si le gana el domingo próximo a Newell’s, "ya es campeón". Riquelme siempre dice lo que piensa.

17/05/2017 -

Juan Román Riquelme, el último ídolo "xeneize" en dejar la actividad, afirmó anoche que a "Boca se le terminó la época dorada, porque ya no tiene más a ningún jugador que haya ganado una Copa Libertadores".

"Boca hoy en el campeonato tiene lo mismo que los demás, aunque si le gana a Newell’s el domingo es campeón. Lo que pasa es que cuando empezó el torneo decían que tenía un ‘cuadrazo’ y no es así", empezó a cuestionar Riquelme en Fox Sports a dos días de la derrota frente a River Plate en la Bombonera.

"Por ejemplo Ricardo Centurión, el único partido que jugó bien desde que llegó al club fue contra Estudiantes en el verano, en un amistoso. Por eso sostengo que a Boca se le terminó la época dorada, ya que no tiene ningún jugador que haya ganado la Libertadores", remarcó.

Riquelme también resaltó que hoy en día "los jugadores no ven fútbol, no saben nada de la Champions League ni de la B Nacional, cosa que a nosotros no nos pasaba. En estos días hay muchas cosas nuevas que hoy yo no podría soportar si fuera jugador".

"Por eso ahora Boca tiene que olvidar el partido del domingo, arreglar los errores y salir adelante. Porque atención que no pasó nada raro, sino que River ganó porque fue mejor y listo. Yo no vendo humo. Si jugamos mal, lo digo. La gente debe apoyar en el partido con Newell’s porque eso va a ser importante, y no que empiecen enseguida los murmullos si las cosas no salen de entrada", arengó.

"Y en cuanto al técnico, yo creo que (Guillermo) Barros Schelotto debe estar tranquilo y debe saber quién jugará el domingo. No sé si el presidente, Daniel Angelici, está de vacaciones o ya volvió, pero si él decidió que el ‘Mellizo’ sea el entrenador, seguramente su continuidad no dependerá de los seis partidos que faltan", argumentó.

Angelici no está de vacaciones como dijo Riquelme, sino que asistió a un Congreso de la Fifa en Bahréin.

"Boca el otro día no anduvo bien en todas las líneas, algo que es muy raro que pase. Porque de los que jugaron, no se puede decir que ningún jugador anduvo bien. Lo que pasa es que si vos perdés siempre la pelota muy rápido, entonces te van a atacar constantemente. Cuando atacás mal, defendés mal. River lo que hizo fue recuperar rápido y tirársela atrás de Gino Peruzzi para la llegada de Gonzalo Martínez", describió posteriormente Román.

"Pero acá el único que puede solucionar todo en un equipo es Diego Maradona, o Lionel Messi, y Boca no tiene a ninguno de los dos. Después, de River no hablo porque no me interesa, ya que soy hincha de Boca y amo a este club", enfatizó.

Acto seguido Riquelme insistió en que siempre había dicho que Boca "hace 10 años que obtuvo la última Copa Libertadores y de este plantel no hay ninguno que la haya ganado. Pero si salen campeones tienen que festejar, porque conseguirlo con esta camiseta es algo muy grande".

Y en la despedida se "ocupó" de su otro equipo, Argentinos Juniors, también en tono crítico: "Lo que está haciendo Argentinos (puntero de la B Nacional y cerca de ascender) es una obligación, porque nosotros lo ascendimos y después los que estaban lo bajaron. Porque fue el único que descendió entre 30 equipos, así que es lo menos que pueden hacer".