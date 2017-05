Vélez goleó al "Gaucho" y es líder en la Zona D

Fotos SUPERIOR. Vélez fue práctico ante un juvenil equipo.

17/05/2017 -

Vélez de San Ramón logró una clara victoria ante Güemes y sumó tres puntos importantes para apoderarse de la punta de la Zona D de la Copa Santiago, en el encuentro interzonal correspondiente a la segunda fecha del torneo que organiza la Liga Santiagueña de Fútbol.

Tras un primer tiempo discreto, lo mejor llegó en el complemento donde Garzón abrió el marcador a los 16 minutos y diez minutos después Luna amplió diferencias para el 2-0. Sobre el final, y con Güemes lanzado en ofensiva Lescano fue el encargado de cerrar el marcador.

En la próxima, Vélez visitará a Estudiantes, mientras que Güemes enfrentará a Mitre. La fecha continuará hoy desde las 16 con los duelos entre Independiente (F) ante su homónimo de Beltrán. Además de Unión vs. Agua y Energía; Villa Unión vs. Central Argentino y Clodomira vs. Estudiantes.