Leonardo Sequeira: "Mis compañeros me tranquilizaron"

Fotos CONSUELO. Silvio Iuvalé, en un gesto casi paternal, buscó tranquilizar a Leonardo Sequeira, que sintió mucho dolor por el empate jujeño.

17/05/2017 -

En Central Córdoba aún dura la bronca porque mereció los tres puntos ante Gimnasia de Jujuy, pero se tuvo que conformar con un empate. Para colmo, con la victoria salía de la zona del descenso.

"Estoy muy dolido y muy caliente por los dos puntos que hemos perdido en casa. Creo que era un partido muy difícil pero favorable a nosotros y no pudimos aprovecharlo, después lo pagamos y terminamos perdiendo dos puntos increíbles", dijo el día después el delantero Leonardo Sequeira, en diálogo con EL LIBERAL.

El jugador santiagueño sintió aún más el impacto porque la jugada del empate jujeño, a cinco minutos del final del partido, nació en un error suyo, cuando le quedó corta una pelota. "También estoy muy caliente y muy triste por el esfuerzo de mis compañeros. Después del partido que hicimos, que se vaya todo lo bueno en una sola jugada duele. Pero son cosas que pasan, hay que seguir trabajando y mejorando. Lamentablemente se me quedó atrás, no pude agarrar bien la pelota y vino el gol. Fue algo muy triste pero hay que levantar la cabeza y seguir adelante", dijo.

Leo salió visiblemente afectado del campo de juego, pero contó que sus compañeros lo respaldaron y le levantaron el ánimo. "Sí, más que nada me tranquilizaron porque de los errores se aprende. Hay que seguir adelante y trabajando duro como lo venimos haciendo que seguramente vamos a cosechar más puntos", sostuvo.

Para cerrar el tema de la infortunada jugada, reveló que no lo habló con el entrenador. "No, de las jugadas puntuales no hablamos nada. Cada uno sabe lo que hace. Lamentablemente me pasó a mí como le pudo haber pasado a cualquier compañero. Pero como te dije hay que seguir trabajando para que no haya más errores y poder cerrar mejor los partidos para seguir sumando", explicó.

Promedios

Sequeira también se refirió a lo apretada que es la lucha por la permanencia. "Esto va a ser así hasta la última fecha, somos conscientes de que todos los partidos son una final, no hay margen de error. Van a ser finales y por suerte los tenemos a todos cerca. Sí cosechamos puntos, seguramente vamos a estar más cerca de salir y ojalá terminemos de la mejor manera el torneo", dijo.

"Estamos todos cerca, todos saben que se están jugando muchas cosas, pero nosotros pensamos en ir partido a partido. Confiamos en este grupo que es hermoso, cada uno quiere tener su lugar, pero siempre los chicos que quedan afuera están apoyando día a día. Con el cuerpo técnico pudimos conectarnos rápido a la forma de juego y hacer lo que nos pide, pero esto sigue y hay que seguir mejorando", completó.

Por último, se refirió a Nueva Chicago, equipo al que visitarán el próximo sábado. "Es un equipo muy duro de local, pero vamos a ir a plantear nuestro juego como lo hacemos en todas las canchas, iremos a buscar un triunfo porque eso nos sirve y, si no se puede, hay que traer un buen resultado", concluyó.