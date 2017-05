Visitará a Chicago el sábado a las 15.05

Fotos EXPECTATIVAS. Central buscará un buen resultado ante el "Torito".

17/05/2017 -

En el marco de la 34ª fecha de la B Nacional, Central Córdoba visitará el próximo sábado a Nueva Chicago. El cotejo comenzará a las 15.05 y será dirigido por Luis Álvarez.

La programación completa de la fecha 34, con sus respectivos árbitros, es la siguiente:

Sábado: 13.30, Douglas Haig de Pergamino vs. Villa Dálmine, Pablo Echavarría; 15.05, Nueva Chicago vs. Central Córdoba, Luis Álvarez; 17.05, Chacarita Juniors vs. All Boys, Pablo Dóvalo; 20.05, San Martín de Tucumán vs. Guillermo Brown de Puerto Madryn, Mariano González.

Domingo: 12, Los Andes vs. Independiente Rivadavia de Mendoza, Ariel Suárez; 15.30, Juventud Unida de Gualeguaychú vs. Santamarina de Tandil, Gerardo Méndez Cedro; 16, Crucero del Norte vs. Brown de Adrogué, Juan Pablo Pompei; 17, Gimnasia de Jujuy vs. Boca Unidos de Corrientes, Bruno Bocca; 17, Instituto de Córdoba vs. Ferro, Alejandro Castro; 17, Estudiantes de San Luis vs. Atlético Paraná, Ramiro López.

Lunes: 20.05, Argentinos Juniors vs. Almagro, Diego Ceballos.