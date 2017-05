Netflix se inspiró en Menem

17/05/2017 -

Faltan 15 días para que se estrene la quinta temporada de "House of cards" y la ansiedad es mucha, pero para no desesperar y no extrañar tanto a Frank Underwood, Netflix encontró una ingeniosa manera de seguir calentando motores. ¿Cómo? Con un video que utiliza irónicamente la fórmula del spot de campaña "Menem lo hizo" (en este caso ‘Frank lo hizo’) con imágenes donde se ve al protagonista (Kevin Spacey) haciendo de las suyas.

Netflix utilizó la fórmula del ex presidente argentino para hablar de los atributos de Frank Underwood.