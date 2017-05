Angelina Jolie se reencontró con su padre y hay rumores de reconciliación con Brad Pitt

17/05/2017 -

Tras varios años distanciados, Angelina Jolie se reencontró con su padre Jon Voight en Los ángeles y al parecer limaron asperezas en medio de la conflictiva separación de la actriz y Brad Pitt.

De la cena participaron sus hijos Pax, Zahara, Vivienne and Knox, (Maddox no fue), y el hombre pareció estar de buen humor por el reencuentro: hacía siete años que no se veían.

Ahora, que Angelina enfrenta una vida como madre soltera, tiene intenciones de que esta crisis sea una oportunidad para conectarse nuevamente con su padre, informó el diario The Sun.

Los fotógrafos tomaron imágenes del encuentro, que se produjo en un restaurant de Beverley Hills, California.

La relación mala con su padre data de toda su vida, al menos, desde cuando su madre se separó de él. En ese momento la actriz tenía tres años y después casi no lo vio.

Por otra parte, la revista Life & Style, dejó correr el rumor de que Jolie y Brad Pitt estarían intentando recomponer su relación. "Se ven varias veces a la semana últimamente y hablan por teléfono casi todos los días. Lentamente, los viejos sentimientos han comenzado a regresar. Han estado hablando abiertamente el uno con el otro como no lo habían hecho durante años, y es como si estuvieran saliendo de nuevo", aseguró un allegado a la revista.