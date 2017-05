Laura Miller asegura estar viviendo una pesadilla

17/05/2017 -

Son días muy complicados para Laura Miller. Desde que se conoció la noticia de la detención de su marido, el piloto de Turismo Nacional, Nicolás Traut, acusado de liderar una banda de hackers que estafó a la Municipalidad de 25 de Mayo en 3,6 millones de pesos, su vida cambió.

Después de denunciar: "En la calle la gente me gritan chorra, ladrona y hasta me escupieron", la cantante se encerró en su casa. Ahora decidió romper el hermetismo y escribió una sentida carta en su cuenta de Facebook.

"INVENCIBLE ... siempre. Todos los insultos terribles que recibí desde el primer día, las burlas de todo tipo, las denominaciones como ‘Chorra’ o ‘Ladrona’, el escupitajo cuando caminaba por la calle, los que les encantó el efecto ‘salir en la tele’, sé que son parte del morbo, de personas sin escrúpulos y de oportunistas . Por suerte existen otra clase de personas coherentes, informadas y sensatas que no conozco, pero que no se comportaron de esta manera, gracias a todos ellos. Pero el responsable de que yo tenga que vivir todo esto tiene un Nombre y un Apellido y el mío no es", escribió.

Y continuó: "Acá hay una Mujer que hace 27 días está pasando por su peor pesadilla emocional, de salud y psíquica. Mi familia destrozada, mi profesión y mi trabajo perjudicados para siempre, a pesar del esfuerzo a pulmón de toda una vida por hacer lo que amo hacer. Mi nombre, lo más importante que poseemos, totalmente vapuleado. Y un corazón hecho añicos que no tiene cura porque había entregado no sólo mi amor y mi confianza sino mi vida entera a una persona hacía solo 5 meses en un altar. Me enteré de muchas cosas con el pasar de los días que terminaron de decepcionarme y de hundirme aún más y actitudes que nada tienen que ver con el amor, pero sacaré fuerzas de donde ya no hay y me voy a levantar de esto aunque el dolor no me quiera soltar, y aunque mis actuales 44 kg no me lo permitan. La fortaleza que tenemos todos dentro sólo la descubrimos frente a situaciones tan límite como las que me tocó vivir’.