Mariano Martínez se rió del stalkeo de "Lali" a su novia

17/05/2017 -

Mariano Martínez vive un gran presente junto a su novia Camila Cavallo, que se encuentra en la dulce espera. En este marco, el actor de "Amar después de amar" brindó una entrevista y además de hablar de la ficción, se refirió a aquel error 2.0 de su ex con su actual pareja.

"Voy a poner la cuota de maldad. A veces con las redes sociales uno mete el dedito y hace un poco de lío. Y vimos que Lali estuvo stalkeando a tu novia. La empezó a seguir y después se arrepintió. ¿Qué lectura hacés de eso?", indagó Marina Calabró en Intrusos.

Sin intención de ahondar en el tema, Mariano respondió evitando la polémica: "¿Quién no se mete a ver el Instagram, a veces de curiosidad, y sin querer le da seguir? A veces, en los ‘me gusta’ aparece una foto que sin querer seguís. Hay cosas que pasan sin querer, y nos puede pasar a cualquiera", dijo el actor.

Y agregó que desconocía este error de su ex: "No sabía que había pasado esto. ¿Querés que te cuente cómo es mi vida con dos hijos y siendo un padre que comparte la tenencia con su exesposa? No paro un segundo. ¡No me enteré!".