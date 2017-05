Karina Jelinek aclaró que jamás habló mal de la "China" Suárez

17/05/2017 -

Karina Jelinek contó hace unos días en "La jaula de la moda" que se encontró con Benjamín Vicuña en Miami, y que lo descubrió muy mirón. "Miraba y se daba vuelta, miraba y se daba vuelta. Mi amiga me decía ‘¿qué te tiene que estar mirando si está con la novia?’. Estaba con la "China" Suárez. ¡Sos mirón atrevido, eh!", remarcó.

Luego la "China" aclaró que fue ella quien le dijo a Vicuña que mirara a Jelinek porque le parecía hermosa. Ahora Karina salió a aclarar sus dichos: "Jamás hablé mal de la China. Es bella y la admiro, además a mí también me gusta la palta", bromeó y agregó: "Dije que considero que Vicuña mira mucho. Ella lo admitió y dijo que también me miró. Yo también los miré. ¿Si me parece lindo él? Los dos me parecen lindos".