"Coki" tras la vuelta de "La Mole" a la pista: "El problema era yo"

Fotos "La Mole" no podrá convocar, esta vez, a Coki para que sea su pareja.

17/05/2017 -

En 2015 Coki Ramírez y "La Mole" Moli estaban confirmados para el Bailando. Sin embargo, a último momento a la cantante y al boxeador los bajaron de la competencia. En ese momento trascendió que Cande Tinelli, defensora de los animales, le había pedido a su papá que el cordobés que apoya la carrera de galgos no estuviera en el programa.

Este año "La Mole" será figura de ShowMatch. Al enterarse de la decisión de la producción, Coki expresó: "Parece que el problema era yo. Sé que La Mole me pidió, pero eligieron otra compañera. Con Fabio tengo la mejor y me parece genial que él tenga ganas de estar".

La cordobesa está convencida que el vínculo del boxeador con el mundo de las carreras de galgos no fue lo que los dejó afuera del Bailando. Cree que los productores piensan que el juego de seducción que en su momento tuvo con Marcelo Tinelli hoy podría incomodar a Guillermina Valdés. "Si es por eso, son unos tontos. Nunca tuve nada con el conductor", dijo al periodista Pablo Layus.

"Yo ya no espero una explicación. En 6 años nunca me dieron trabajo y eso que talento no me falta", finalizó.