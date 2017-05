Declaran policías por el brutal asesinato de la empresaria

Fotos VÍCTIMA. Estela López.

Hoy 06:29 -

“Tenemos en curso pericias genéticas sobre muestras tomadas del auto de Carrasco”

La jueza Rosa Falco reveló que esta semana prestarán declaración testimonial varios policías que trabajaron en los primeros minutos de descubrirse el cuerpo sin vida de la empresaria Estela López, asesinada a puñaladas el 23 de diciembre del 2015, en su casa de calle San Martín casi avenida Moreno.

Por el asesinato de López, el año pasado fue detenido un empresario tucumano, pero tras varios meses recuperó la libertad. A los investigadores confió que mantenía un vínculo afectivo con la víctima, a quien conoció cuando intentó venderle un vehículo.

En diálogo con EL LIBERAL, la magistrada anunció anoche: “Para esta semana tenemos testimonios solicitados por la querella y la fiscal”, doctora Olga Gay de Castellanos. “Es personal policial que actuó al principio de la investigación”, detalló Falco.

López fue hallada sin vida por su hijo, Nahuel, cerca de las 21, cuando él retornó de la ciudad de Monte Quemado, Copo.

También la magistrada señaló: “Tenemos en curso las pericias genéticas sobre las muestras que levantaron del automóvil de Carrasco”, en alusión a un amigo de Nahuel que es investigado.

Respaldo

“Asimismo, se está tramitando la colaboración de profesionales especialistas en genética, pertenecientes a Gendarmería Nacional, a quienes asignaremos el procesamiento de muestras”, profundizó.

Falco dejó en claro que “se están efectuando los trámites, por cuanto originalmente se contaba con el laboratorio de la Policía Federal. Sin embargo -acotó-, me informaron que el mismo permanece cerrado por reformas. Así que nos queda el de Gendarmería Nacional”, especificó la magistrada.l









Las dudas de Nahuel, el hijo de la víctima ultimada a puñaladas en su casa de calle San Martín

El Dr. Ricardo Abdala Auad -miembro de la querella en el proceso junto al Dr. Hugo Frola- manifestó que Nahuel, el hijo de la víctima, les transmitió su malestar por la falta de respuestas.

“Hemos presentado más de ocho escritos y ninguno fue proveído. Todos apuntaban a la producción de pruebas, realización de pericias. Solicitamos la colaboración de Gendarmería y la Policía Federal. Hasta la fecha no hubo ninguna providencia”, comenzó diciendo Abdala Auad.

“Llama la atención que se realizaron pruebas importantes con 7, 8 y 9 meses de posterioridad al crimen”, ahondó.

“La prueba al auto de Carrasco (marzo de 2017) supuestamente había detectado una muestra positiva al luminol que podía tratarse de sangre, pero hasta la fecha no tuvimos certezas de nada ni de un cotejo con el de la víctima”, remarcó.

“Se ordenaron pericias para recuperar llamadas y mensajes del celular de la víctima recién a mitad del 2016, también recién en agosto del último año se ordenaron pericias de la computadora de Estela”.

“Nahuel pide respuestas, se barajaron muchas hipótesis y a la fecha no hay un estado cierto de sospecha sobre nadie. A un año y medio, no puede ser que no haya una línea investigativa o cierta”, arremetió.

Abdala Auad sostuvo en relación al inicio de la investigación:“Esto arrancó mal. Desde el día mismo del hecho; no hay información si hay material genético secuestrado, huellas en el cuchillo, no sabemos cómo se preservaron las muestras”.

“El testimonio del forense aún no fue fijado, ni el del médico de policía; si hubo negligencia no es nuestra culpa. Recordemos que la primera parte de la causa estuvo a cargo del Dr. Moreno, pedimos que se lo citara y tampoco se lo hizo”, acotó.

“Lo único alentador es la formación del equipo de la Federal que colaborará con la investigación, para ver si aporta alguna idea, algún perfil del homicida. Pero es muy poco a un año y medio del crimen”, concluyó.l