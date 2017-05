"El pequeño Mascherano": El discurso motivador de un nene antes de salir a jugar un partido

Fotos CAPTURA DE VIDEO

Hoy 14:39 -

Gonzalo Vallejo es el capitán de la séptima división del club Sapere de Neuquén y es "el pequeño Mascherano" por su aguerrido discurso antes de salir a la cancha a jugar.

El video que fue compartido en Facebook por la cuenta oficial del club se lo ve a Gonzalo dando un discurso motivacional a sus compañero antes de salir a enfrentarse con el club Centenario.

"Hoy mi viejo me dejó y se fue a trabajar. Me dijo "Ojalá que ganes", obvio que vamos a ganar. Obvio, yo ya me acostumbré a ganar, hoy no pienso perder"afirmó el jugador. "Esta es mi cancha, acá mando yo. ¿Qué me van a venir a hacer? Si acá mandamos nosotros", agregó Vallejo.

El partido terminó con el triunfo del Club Sapere, que le gano al club Centenario por 3 a 1.

