El tierno video del primer encuentro con su hermanito recién nacido

Un nene de cinco años conoció por primera vez a su hermanito recién nacido es furor en las redes sociales. El tierno momento fue filmado por la abuela de los niños, cuando el pequeño Kent, de cinco años y con síndrome de Down, llega a la clínica ubicada en Oakwood, en el estado de Michigan (Estados Unidos)

"Mi nieto Kent es el niño más tierno del mundo. Está por cumplir cinco años y tiene síndrome de Down. Fuimos bendecidos con el pequeño Noah. La reacción de Kent al ver a su hermanito por primera vez es una de las cosas más lindas que he visto en mucho tiempo. Amor verdadero", escribió la abuela en su cuenta de Facebook.

El video consiguió más de 35 millones de reproducciones y fue replicado en las distintas redes sociales.

