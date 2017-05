Conmovedor: "Perdón profe, no entiendo nada y tengo mucha vergüenza"

Hoy 17:59 -

Un alumno de una escuela del barrio de Recoleta, no pudo completar el examen y le escribió una conmovedora carta a su maestra para explicarle los motivos de ésta situación. “No entiendo y tengo mucha vergüenza”, manifestó.

Te recomendamos: "Se promulgó la ley que amplía la figura de abuso sexual"

“Perdón, profe, por no completar. Es que no entiendo nada y tengo mucha vergüenza para hablar porque no sé mucho de castellano. Solo hablo guaraní. Te pido una disculpa. Espero que me entienda, porque es muy difícil empezar de cero en otro país”, dice el texto.

Según lo manifestado por Paul Dany, director del Colegio Nº 2 Domingo Faustino Sarmiento, “el 85 por ciento de los chicos que vienen a esta escuela son de la Villa 31 y muchos de ellos hablan guaraní o quechua”.

“Lo que queremos lograr es que el castellano sea su segunda lengua y que no tengan que ocultar su lengua materna. Los profesores de lengua y el área de comunicación crearon un taller para trabajar con estos chicos y sus familias”, cerró el docente.