CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 18 de Mayo de 2017
A LAS 14.30 TIEMPO DE AMAR
Por El Liberal
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CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 TIEMPO DE AMAR
15.30 MI ÚLTIMO DESEO
16.30 EL SECRETO DE FERIHA
17.30 CORTÁ POR LOZANO
19.00 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 EL SULTÁN
23.30 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR
00.45 NOTICAMPI
01.00 DIARIO DE
MEDIANOCHE
01.15 UPLAY
01.30 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
10.15 COCINANDO PARA VOS
12.00 TE CUENTO
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
15.00 AMORES CON TRAMPA
15.45 UN CAMINO HACIA EL DESTINO
16.45 AMO DESPERTAR CONTIGO
17.15 COMBATE
17.45 CONFRONTADOS
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 NATIONAL GEOGRAPHIC
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
20.00 MARATÓN 2017
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 CUESTIÓN DE PESO
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 A TODO O NADA
CANAL14
11.30 PARA TODA MUJER
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 LA COCINA DE TIC
14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)
15.00 DALE FERRO
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONÍA
17.30 CIRCUITO ARGENTINO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 TELÓN ABIERTO
19.00 OTRA CANCHA
20.00 SANTIAGO GOLF TOUR
20.30 ESTUDIO ABIERTO
21.00 PASIÓN POR ELTURF
21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)
22.30 EL PODIO
23.00 PEREGRINO DE LA FE
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
14.00 LA FIJA
15.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO MITRE
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 POLI 24
19.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 CINE EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
08.20 ANT BULLY - LAS AVENTURAS DE LUCAS
10.10 ARTHUR Y LA GUERRA DE LOS DOS MUNDOS
12.13 PADDINGTON
14.03 QUERIDA, NOS HEMOS ENCOGIDO
15.36 PIRATAS DEL CARIBE. LA MALDICIÓN DEL PERLA NEGRA
18.26 FUERZA G
20.13 PADDINGTON
22.00 UP UNA AVENTURA DE ALTURA
23.55 STEP UP 3
TCM
07.12 LA NIÑERA
07.38 ROXETTE. LIVE IN SIDNEY
08.32 EL JINETE PÁLIDO
10.37 LOCADEMIA DE POLICÍA 2
12.15 LA PEQUEÑA PÍCARA
14.10 SUPERMAN
16.44 KARATE KID II
18.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.42 ALF
20.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
20.34 LA NIÑERA
21.00 MI NOMBRE ES SAM
23.30 LA PANTERA ROSA
TNT
08.30 ULTRAVIOLETA
10.03 EL LADO LUMINOSO DE LA VIDA
12.14 LA BATALLA DEL AÑO
14.20 OPERACIÓN PELIGROSA
16.01 XXX 2. ESTADO DE EMERGENCIA
17.50 HITCH. ESPECIALISTA EN SEDUCCIÓN
19.58 UN HOMBRE DIFERENTE
22.00 NO TE METAS CON ZOHAN
00.06 300
UNIVERSAL CHANNEL
07.00 GRIMM, COSA DE CASTORES
08.00 GRIMM, Y NO VIVIERON FELICES
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, INFIERNO
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, EQUIPAJE
11.00 HOUSE M.D., 97 SEGUNDOS
12.00 HOUSE M.D., ÁNGELES GUARDIANES
13.00 CHICAGO P.D., LOS SILOS
14.00 MAYOR PROBLEMA
16.00 HOUSE M.D., ESPEJITO, ESPEJITO
17.00 HOUSE M.D., LO QUE HAGA FALTA
18.00 CHICAGO P.D., FUI POR MAL CAMINO
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, EGOÍSMO
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, AMORES
21.00 CHICAGO JUSTICE, CARNE MUERTA
22.00 SHADES OF BLUE, LA NENA DE PAPÁ
23.00 LUCY
STUDIO UNIVERSAL
09.20 KAMIKAZE
11.15 LA DEPRESIÓN Y SUS AMIGOS
13.15 UNA DIVERTIDA HISTORIA
15.25 EL PADRINO DE BODAS
17.20 FULLSCREEN
17.50 FRANKIE Y ALICE
20.00 HOMBRES, MUJERES Y NIÑOS
22.25 EL SUSTITUTO
01.30 FULLSCREEN
02.00 LA MUÑECA DEL MAL
A DÓNDE IR
CINE RENZI
(BESARES 151, LA BANDA)
+HOY AL 24/05, A LAS 20.30, SE PROYECTARÁ “LEGO BATMAN, LA PELÍCULA”.
+HOY, A LAS 20.30, SE PROYECTARÁ “LOS PADECIENTES”.
+EL 19 Y 20, A LAS 00.30, SE PROYECTARÁ LOS PADECIENTES.
+HOY AL 24/05, A LAS 22.30, SE PROYECTARÁ “EL FARO DE LAS ORCAS”.
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
+HOY, FOLCLORE JOVEN CON LESLIE ROLDÁN, MARIA LILIA PALACIO, SANTIAGO PÉREZ Y GUSTAVO HERRERA. ARTISTAS INVITADOS: NACHITO CARRIZO Y MILAGROS ALLIA DAYUB.
BACANO’S
(SAN MARTÍN Y A.ÁLVAREZ, BELTRÁN)
+VIERNES 19, SHOW DE MOCHO BLUES, CON UN TRIBUTO ROCK-POP.
EL MAGISTRADO
(YRIGOYEN Y ALVEAR)
+VIERNES 19, A LAS 22.30, NOCHE DE TANGO Y FOLCLORE CON FACUNDO DOMÍNGUEZ.
+SÁBADO 20, A LAS 22.30, NATALIA LAINI Y RENÉ MANSILLA. NOCHE TRIBUTO A PEDRO AZNAR, LUIS ALBERTO SPINETTA Y GUSTAVO CERATI.
CINES
SUNSTAR
REY ARTURO LA LEYENDA DE LA ESPADA (3D):
FANTASÍA (+ 13 años)
18/05 -19/05-16:40 (Cast) 19:20 (Cast)
REY ARTURO LA LEYENDA DE LA ESPADA (2D):
FANTASIA (+ 13 años)
18/05 -22:00 (Subt)
JEFE EN PAÑALES (3D):
COMEDIA (ATP)
18/05 - 19/05 17:00 (Cast)
GUARDIANES DE LA GALAXIA 2(3D):
AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 años)
18/05 -19:10 (Cast) 22:00 (Subt)
GUARDIANES DE LA GALAXIA 2(2D):
AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 años)
18/05 -19/05-16:40 (Cast)
RÁPIDO Y FURIOSO (2D):
ACCIÓN, ANIMACIÓN (+ 13 años)
18/05 -19:20 (Cast) 22:00 (Subt)
JEFE EN PAÑALES (2D):
COMEDIA (ATP)
18/05 - 19/05 18:00 (Cast)
HUYE (2D):
TERROR (+ 16 años)
18/05 -20:00 (Cast) 22:40 (Subt)
ALIEN COVENAT(2D):
SUSPENSO (+ 16 años)
18/05 -17:30 (Cast) 20:00 (Cast) 22:00 (Subt)
LOS PIRATAS DEL CARIBE 5 (3D)
AVENTURA (+ 13 AÑOS )
24/05 - 00:45 (Cast)
LOS PIRATAS DEL CARIBE 5 (2D) AVENTURA (+ 13 AÑOS )
24/05 - 00:45 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
ALIEN COVENANT 16 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:55- 20:20- 22:50- (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
GUARDIANES DE LA GALAXIA VOL 2 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:10- (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
EL REY ARTURO: LA LEYENDA DE LA ESPADA APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:40- (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
RÁPIDOS Y FURIOSOS 8 APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:10- 22:20- (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
UN JEFE EN PAÑALES ATP
CASTELLANO 2D 17:30- 19:50- (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50