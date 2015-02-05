CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 18 de Mayo de 2017

A LAS 14.30 TIEMPO DE AMAR

-

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 TIEMPO DE AMAR

15.30 MI ÚLTIMO DESEO

16.30 EL SECRETO DE FERIHA

17.30 CORTÁ POR LOZANO

19.00 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 EL SULTÁN

23.30 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR

00.45 NOTICAMPI

01.00 DIARIO DE

MEDIANOCHE

01.15 UPLAY

01.30 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

10.15 COCINANDO PARA VOS

12.00 TE CUENTO

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

CANAL 9

15.00 AMORES CON TRAMPA

15.45 UN CAMINO HACIA EL DESTINO

16.45 AMO DESPERTAR CONTIGO

17.15 COMBATE

17.45 CONFRONTADOS

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 NATIONAL GEOGRAPHIC

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

20.00 MARATÓN 2017

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 CUESTIÓN DE PESO

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 A TODO O NADA

CANAL14

11.30 PARA TODA MUJER

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 LA COCINA DE TIC

14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)

15.00 DALE FERRO

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONÍA

17.30 CIRCUITO ARGENTINO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 TELÓN ABIERTO

19.00 OTRA CANCHA

20.00 SANTIAGO GOLF TOUR

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 PASIÓN POR ELTURF

21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)

22.30 EL PODIO

23.00 PEREGRINO DE LA FE

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

14.00 LA FIJA

15.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO MITRE

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 POLI 24

19.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 CINE EXPRESS

PELÍCULAS

CINEMAX

08.20 ANT BULLY - LAS AVENTURAS DE LUCAS

10.10 ARTHUR Y LA GUERRA DE LOS DOS MUNDOS

12.13 PADDINGTON

14.03 QUERIDA, NOS HEMOS ENCOGIDO

15.36 PIRATAS DEL CARIBE. LA MALDICIÓN DEL PERLA NEGRA

18.26 FUERZA G

20.13 PADDINGTON

22.00 UP UNA AVENTURA DE ALTURA

23.55 STEP UP 3

TCM

07.12 LA NIÑERA

07.38 ROXETTE. LIVE IN SIDNEY

08.32 EL JINETE PÁLIDO

10.37 LOCADEMIA DE POLICÍA 2

12.15 LA PEQUEÑA PÍCARA

14.10 SUPERMAN

16.44 KARATE KID II

18.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.42 ALF

20.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

20.34 LA NIÑERA

21.00 MI NOMBRE ES SAM

23.30 LA PANTERA ROSA

TNT

08.30 ULTRAVIOLETA

10.03 EL LADO LUMINOSO DE LA VIDA

12.14 LA BATALLA DEL AÑO

14.20 OPERACIÓN PELIGROSA

16.01 XXX 2. ESTADO DE EMERGENCIA

17.50 HITCH. ESPECIALISTA EN SEDUCCIÓN

19.58 UN HOMBRE DIFERENTE

22.00 NO TE METAS CON ZOHAN

00.06 300

UNIVERSAL CHANNEL

07.00 GRIMM, COSA DE CASTORES

08.00 GRIMM, Y NO VIVIERON FELICES

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, INFIERNO

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, EQUIPAJE

11.00 HOUSE M.D., 97 SEGUNDOS

12.00 HOUSE M.D., ÁNGELES GUARDIANES

13.00 CHICAGO P.D., LOS SILOS

14.00 MAYOR PROBLEMA

16.00 HOUSE M.D., ESPEJITO, ESPEJITO

17.00 HOUSE M.D., LO QUE HAGA FALTA

18.00 CHICAGO P.D., FUI POR MAL CAMINO

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, EGOÍSMO

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, AMORES

21.00 CHICAGO JUSTICE, CARNE MUERTA

22.00 SHADES OF BLUE, LA NENA DE PAPÁ

23.00 LUCY

STUDIO UNIVERSAL

09.20 KAMIKAZE

11.15 LA DEPRESIÓN Y SUS AMIGOS

13.15 UNA DIVERTIDA HISTORIA

15.25 EL PADRINO DE BODAS

17.20 FULLSCREEN

17.50 FRANKIE Y ALICE

20.00 HOMBRES, MUJERES Y NIÑOS

22.25 EL SUSTITUTO

01.30 FULLSCREEN

02.00 LA MUÑECA DEL MAL

A DÓNDE IR

CINE RENZI

(BESARES 151, LA BANDA)

+HOY AL 24/05, A LAS 20.30, SE PROYECTARÁ “LEGO BATMAN, LA PELÍCULA”.

+HOY, A LAS 20.30, SE PROYECTARÁ “LOS PADECIENTES”.

+EL 19 Y 20, A LAS 00.30, SE PROYECTARÁ LOS PADECIENTES.

+HOY AL 24/05, A LAS 22.30, SE PROYECTARÁ “EL FARO DE LAS ORCAS”.

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+HOY, FOLCLORE JOVEN CON LESLIE ROLDÁN, MARIA LILIA PALACIO, SANTIAGO PÉREZ Y GUSTAVO HERRERA. ARTISTAS INVITADOS: NACHITO CARRIZO Y MILAGROS ALLIA DAYUB.

BACANO’S

(SAN MARTÍN Y A.ÁLVAREZ, BELTRÁN)

+VIERNES 19, SHOW DE MOCHO BLUES, CON UN TRIBUTO ROCK-POP.

EL MAGISTRADO

(YRIGOYEN Y ALVEAR)

+VIERNES 19, A LAS 22.30, NOCHE DE TANGO Y FOLCLORE CON FACUNDO DOMÍNGUEZ.

+SÁBADO 20, A LAS 22.30, NATALIA LAINI Y RENÉ MANSILLA. NOCHE TRIBUTO A PEDRO AZNAR, LUIS ALBERTO SPINETTA Y GUSTAVO CERATI.

CINES

SUNSTAR

REY ARTURO LA LEYENDA DE LA ESPADA (3D):

FANTASÍA (+ 13 años)

18/05 -19/05-16:40 (Cast) 19:20 (Cast)

REY ARTURO LA LEYENDA DE LA ESPADA (2D):

FANTASIA (+ 13 años)

18/05 -22:00 (Subt)

JEFE EN PAÑALES (3D):

COMEDIA (ATP)

18/05 - 19/05 17:00 (Cast)

GUARDIANES DE LA GALAXIA 2(3D):

AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 años)

18/05 -19:10 (Cast) 22:00 (Subt)

GUARDIANES DE LA GALAXIA 2(2D):

AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 años)

18/05 -19/05-16:40 (Cast)

RÁPIDO Y FURIOSO (2D):

ACCIÓN, ANIMACIÓN (+ 13 años)

18/05 -19:20 (Cast) 22:00 (Subt)

JEFE EN PAÑALES (2D):

COMEDIA (ATP)

18/05 - 19/05 18:00 (Cast)

HUYE (2D):

TERROR (+ 16 años)

18/05 -20:00 (Cast) 22:40 (Subt)

ALIEN COVENAT(2D):

SUSPENSO (+ 16 años)

18/05 -17:30 (Cast) 20:00 (Cast) 22:00 (Subt)

LOS PIRATAS DEL CARIBE 5 (3D)

AVENTURA (+ 13 AÑOS )

24/05 - 00:45 (Cast)

LOS PIRATAS DEL CARIBE 5 (2D) AVENTURA (+ 13 AÑOS )

24/05 - 00:45 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

ALIEN COVENANT 16 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:55- 20:20- 22:50- (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

GUARDIANES DE LA GALAXIA VOL 2 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:10- (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

EL REY ARTURO: LA LEYENDA DE LA ESPADA APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:40- (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

RÁPIDOS Y FURIOSOS 8 APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:10- 22:20- (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

UN JEFE EN PAÑALES ATP

CASTELLANO 2D 17:30- 19:50- (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

 
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