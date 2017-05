Investigan si un agresor sexual abusó de una nena de 11 años durante una visita

Fotos El individuo está condenado por cuatro abusos sexuales.

En las últimas horas, la Justicia de Entre Ríos está abocada a la investigación de un supuesto caso de abuso sexual en la Unidad Penal 8 de la ciudad de Federal. Se cree que una nena de 11 años habría sido abusada por su padrastro durante una visita familiar.

El individuo se encuentra alojado en el pabellón de agresores sexuales, donde cumple una condena de 16 años de prisión por haber violado a tres jovencitas en Paraná y a otra en Catamarca.

El padre de la pequeña, detenido en el mismo penal por el delito de homicidio, había solicitado que sus hijas no concurrieran a las visitas del nuevo novio de su ex ya que conocía el tipo de delitos por el que estaba condenado.

Por el momento, la nena de 11 y sus hermanos de 9 y 7 fueron retirados de la custodia de su madre y entregados a una tía, al tiempo que se iniciará una exhaustiva investigación en el entorno familiar para determinar qué fue lo que sucedió.