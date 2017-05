18/05/2017 - ¡Buen día! Que hay chicos malcriados, todo el mundo lo sabe. Pero ¿cómo son, cómo se comportan, cómo son vistos por los otros chicos? Laura Sverdlick, en Clarín Revista, acopió una serie de respuestas sobre el tema, recogidas de labios infantiles; más precisamente, de nenas. Aquí van: - “Mirá, la palabra misma lo dice. Malcriado, que lo criaron mal. Entonces la culpa no es del chico sino de los padres” (Luciana Raboy, 10 años). - “Claro, les di cen siempre que sí. Y cuando les tienen que negar algo se enojan porque no están acostumbrados a que les prohíben nada” (Mariana Galmés, 10). - “Si se pelean con alguien, enseguida corren a contarles a sus mamitas, que siempre les dan todos los gustos. Yo no me los banco y por esta razón no tengo ni un solo amigo que sea así” (Lorena Marmorato, 12). - “Se quejan y rezongan por nada. Son peleadores y siempre quieren tener lo mejor para ellos” (Eliana Korin, 11). - “Quieren todo, y si no se los das, lloran. Así que a veces, para que se callen, hay que darles lo que piden. Aunque más me gustaría darles una buena piña” (Karin Reutlinger, 7). - “Generalmente tienen de todo. Lo que piden les compran. Y después se hacen los cancheros por el patio de la escuela mostrando lo que tienen y no son capaces de prestarlo” (Denisse Reutlinger, 10). El reportaje recogió exclusivamente la opinión de nenes, reiteramos. Habría sido interesante preguntarles también a los varones, aunque las respuestas, en lo esencial no habrían variado mucho. Y atención a lo que dice Luciana: los padres son los responsables de la malcrianza de los chicos malcriados. Para el final,otra observación de Denisse Reutlinger: “¿Puedo agregar algo? Yo conozco a un señor grande que también es malcriado”...