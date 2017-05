Belluschi, el héroe: “Nunca nos dimos por vencidos”

18/05/2017 -

Sin dudas, Fernando Belluschi fue el hombre de la noche. El hombre que le dio el pasaje a los octavos de final con ese gol sobre la hora, a puro coraje. Y una vez finalizado el partido, el volante se descargó:

"No estoy pasando mi mejor momento futbolístico, pero demostré que cuando no me sale, trato de dar todo. Es una alegría enorme para toda esta gente. Nunca nos dimos por vencido sabiendo que era un grupo difícil. Arrancamos mal, pero demostramos que queremos pelear. Y ahora, toque el que toque, vamos por todo. La clave fue no bajar los brazos y seguimos intentando. Por suerte, encontramos el gol", destacó el jugador que se fue aclamado por la gente en el Nuevo Gasómetro.