La imprudencia en las motos, una problemática que se replica en el mundo

Fotos EDUCACIÓN. Expertos apuntan a formación en temprana edad para evitar accidentes viales.

18/05/2017 -

Los accidentes en motocicletas son los que más se registran en nuestra provincia, y también en otras ciudades de América Latina. Ante esto, los expertos creen sumamente necesario empezar a trabajar en la formación desde niños, en las escuelas primarias y secundarias. De esta manera, se lograría mayor conciencia de autocuidado y se evitarían muchos siniestros.

Gerardo Gutiérrez Emicente, mexicano y secretario general de Alaci, reflexionó que "tiene que haber una regulación muy buena para que puedan circular, después hay que formar, trabajar con la gente".

"Tenemos que empezar a formar desde primarias y secundarias a efectos de que se vaya creando esta conciencia. Es una problemática no solo de Santiago, sino de muchas ciudades. La mejor forma de atacar es comunicar y formar’, indicó.

Por su parte, Jaime Bravo Jara remarcó que "hay que entender el cambio radical que significó la llegada de la motocicleta para una persona que utilizaba el transporte público, que es más costoso. Lo primero que hay que entender por qué están ellos entendiendo y adquiriendo esta necesidad".

"La motocicleta se convirtió en imprescindible como el teléfono. Y cuando es imprescindible se hace cualquier cosa. Cuando los alemanes se dieron cuenta que tenían a los skates en las calles y no pudieron controlarlos, salieron a patinar con ellos. Entonces, hay que ver cómo vivimos la situación y empezar a entender, quizás no hemos entendido el problema y por eso no lo podemos controlar", añadió.