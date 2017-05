"Nos enorgullece saber que tenemos un Gobierno que nos acompaña siempre"

Fotos APOYO. "Los acompañamos por lo que hacen", expresó la profesora.

18/05/2017 -

La directora de la Escuela Nº 1.080, de la localidad de San Vicente, Isabel luna, agradeció a la gobernadora Claudia de Zamora por la visita al establecimiento.

"La vida educativa, a partir del senador Zamora ha cambiado mucho, y me enorgullece saber que tenemos un gobierno que nos acompaña. Por eso nosotros debemos acompañarlos a ustedes en esto que hacen por la educación", expresó la profesora Luna.

En otro orden, la directora aprovechó la oportunidad para comentar a la gobernadora que se involucró en el programa de viviendas sociales para brindarle mejor bienestar a sus alumnos.

"Tomé la iniciativa de formar una asociación de fomento e inaugurar dos viviendas", dijo. Agregó: "Yo sé que si un niño que no ha dormido, porque le llueve o porque el viento le lleva las cosas o porque no tiene las camas cómodas, ese niñito al otro día no puede estar asimilando un conocimiento. Tenemos que bregar por la educación y nosotros como docentes asumir día a día mayor compromiso", sostuvo.

Al escuchar sus palabras, la gobernadora felicitó a la directora por su valiosa entrega. "Ojalá haya muchas docentes como vos, que no solo sos docente y directora, sino que te involucras en la vida de cada uno de tus niños y ayudas a cambiar la realidad de ellos", señaló l