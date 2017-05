En el PJ quieren que Cristina adelante su decisión de ser candidata o no

18/05/2017 -

L os intendentes bonaerenses del PJ tienen razones para no esperar hasta el 24 de junio a que, a último momento, Cristina Fernández decida si será candidata o no en las elecciones legislativas y por eso avanzan sobre una movida concreta: pedirle a la ex presidenta que lo defina cuanto antes. Esa es la conclusión a la que llegaron los jefes comunales que resolvieron no asistir al plenario del Frente para la Victoria encabezado por Máximo Kirchner, en medio de las negociaciones cruzadas con el sector que impulsa al ex ministro del Interior Florencio Randazzo para las Paso de agosto. Conscientes de que la indefinición de la ex mandataria impide armar las listas seccionales a 40 días de la fecha límite, los intendentes buscan certezas para definir su permanencia y no lanzarse a la aventura de competir en un FpV sin referencia clara ni estrella electoral. Fue el mandamás de Avellaneda, Jorge Ferraresi, quien en la reunión previa de este martes intentó mantener vivo el fuego de la candidatura de Cristina: "¿Quién dijo que no va a ser candidata?", lanzó, ante la mirada atónita de sus pares, que por entonces buscaban un punto de acuerdo. Por eso, la propuesta corrió por cuenta de un histórico: Julio Pereyra, intendente de Florencio Varela, sugirió ir a ver a la ex presidenta para que brinde definiciones y, en caso de jugar, "empezar a mostrarse" para aclarar el panorama. "Para los concejos deliberantes no tenemos problema, pero debemos armar las listas seccionales y no podemos esperar", admitió un jefe comunal del interior que recibe diariamente los cantos de sirena del randazzismo. Los intendentes lo tienen claro: si Cristina fuera en la boleta, cederían el control de las listas ante el potencial electoral de la ex mandataria en el Conurbano; si así no fuera, en cambio, harían valer su poder territorial para fijar sus propios candidatos. Por eso no pueden seguir esperando. Otro factor inquietante para la convulsionada "mesa de unidad" del PJ Bonaerense y La Cámpora es que la demora aumenta las acciones de Randazzo, quien según los intendentes busca ser el "candidato de la unidad del peronismo" en caso de que el kirchnerismo no encuentre una figura. .