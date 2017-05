El "Pity" Martínez, de las críticas a los aplausos

Fotos FIGURA. Gonzalo Martínez aseguró que ahora está más tranquilo.

18/05/2017 -

Gonzalo Martínez es uno de los jugadores que disfruta del buen momento de River Plate. El "Pity" también está muy feliz porque las cosas se revertieron para él porque hoy es considerado una pieza clave en el equipo de Marcelo Gallardo y porque además siempre confió en sus condiciones.

¿Fue lo que necesitabas para revertir del todo la relación con la gente?

-No sé, yo siempre traté de hacer oídos sordos a las críticas y estaba muy tranquilo porque sabía lo que podía dar, pero obviamente mi familia mira y escucha todo y no está bueno eso. Ahora pude revertir la situación y le agradezco a la gente que reconozca las cosas buenas.

¿Te perjudicaban en algo las críticas?

-Yo sé que en un club como River es normal que los hinchas te exijan y que te cuestionen si no respondés a esa exigencia, pero también te reconocen cuando hacés las cosas bien y me pone contento eso, porque más allá de eso a mí la gente me trató muy bien desde que llegué al club y en la calle siempre me demostró su cariño.

-¿Pensaste en eso cuando le hiciste el gol a Boca?

-No, en el momento del festejo se me pasaron un montón de cosas por la cabeza pero sobre toda mi familia. Fue una gran alegría para mí porque desde que llegué a River venía deseando hacerle un gol a Boca.