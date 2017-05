Europa logró que Estados Unidos no prohíba llevar y tablets en los aviones

Fotos DECISIÓN. Desde Estados Unidos advirtieron que por el momento se deja sin efecto la medida, y que no descartan hacerlo en el futuro.

18/05/2017 -

La Comisión Europea consiguió que el gobierno estadounidense se comprometiera a no ampliar a los países europeos la prohibición de llevar cualquier aparato electrónico mayor que un celular en las cabinas de los aviones con destino a Estados Unidos.

Fuentes de la administración estadounidense aseguraron en Bruselas que "de momento" no se prohibirán, pero no descartaron hacerlo en el futuro y no sólo a Europa sino a otras regiones del mundo.

Washington ya introdujo en marzo esa prohibición para los diez aeropuertos de ocho países de mayoría musulmana que tienen vuelos directos a Estados Unidos: Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait, Marruecos, Qatar y Turquía. El Reino Unido copió la prohibición, aunque en su lista aparecen seis países y no coincide con la lista estadounidense.

La semana pasada la administración estadounidense aseguró que estudiaba ampliar esa prohibición a Europa. No especificó si a ciertos países o a todo el bloque. La Comisión Europea reaccionó criticando que Estados Unidos, si tenía información sobre amenazas terroristas específicas, no la hubiera comunicado con sus aliados al otro lado del Atlántico.

Tras el encuentro de este miércoles en Bruselas, los comisarios europeos de Interior Dimitris Avramopoulos y de Transportes Violeta Bulc y una delegación del gobierno estadounidense liderada por la vicesecretaria de Seguridad Interior Elaine Duke, emitieron un comunicado conjunto en el que aseguraron que seguirán "trabajando juntos sobre seguridad aérea en general".

El comunicado también explica que los funcionarios "intercambiaron información sobre las serias y cambiantes amenazas a la seguridad de la aviación y enfoques sobre cómo enfrentar esas amenazas".