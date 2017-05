Sturzenegger ratificó vigencia de la meta de 17% de inflación anual

Fotos PRECIOS Mayo, debajo de 25%

18/05/2017 -

El presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, ratificó el objetivo de 17% de inflación para todo el año, en tanto confirmó la vigencia del esquema de metas para la política monetaria.

‘Metas que se cambian no son metas’, afirmo Sturzenegger al rechazar versiones respecto del abandono del objetivo por parte del gobierno.

Sturzenegger sostuvo que en julio la inflación se ubicará en 21% interanual y que ‘nos queda llevarla a entre 12 y 17 en diciembre’ y anticipó que para 2018 la entidad trabajará en una meta del 10%.

El titular del organismo rector del sistema financiero manifestó estos conceptos en oportunidad de brindar el primer Informe de Estabilidad Financiera (IEF). El funcionario indicó que ‘llegado abril la inflación estaba a 27,5% y en mayo va a estar por abajo del 25%’.

Explicó que ‘en julio va a estar entre 21 y 22% y va a ser la más baja en 10 años con excepción del período de Lehman Brothers’. ‘Con lo cual habremos bajado la inflación del 36,6% del 2016 al 21 ó 22. Hablamos de 14 o 15 puntos en los primeros siete meses del año’, confió.

Sturzenegger agregó que ‘en lo que resta nos quedará llegar al rango de entre 12 y 17% y para ello estamos trabajando’.

Junto al vicepresidente Juan Llach y el director Demian Reidel, el presidente de la entidad insistió en que no se cambiarán las metas, pero no aseguró que se puedan cumplir, ya que al ser consultado al respecto se limitó a decir que ‘estamos trabajando para ello’. No obstante, Sturzenegger se mostró confiado en su tarea, al anticipar que si la inflación mensual se ubica en el orden del 1% en diciembre, el organismo trabajará en una meta del 10% para 2018.