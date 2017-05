Scott: "El Neomorfo es la primera generación de un alienígena"

18/05/2017 -

Con respecto al argumento, es el conocido en Alien: un grupo de humanos se dirige hacia un planeta para plantar la vida después de la tierra y, en el medio, se topan con la desagradable sorpresa de ser interceptados por unas criaturas asesinas. "Alien Covenant" es precuela a la original "Alien, el octavo pasajero" y se ubica inmediatamente después a "Prometo".

Si lo que causaba terror en 1979 era la incertidumbre y el misterio que rondaban a las apariciones de los aliens, donde el suspenso se apoderaba de las escenas, en esta edición Scott eligió no dar muchas vueltas e ir directo a la violencia. "Fue un gran reto que se me ocurrió porque necesitaba algo más, además del sospechoso común. No quería que eso se desgastara y quería rescatarlo. El Neomorfo, en cierto sentido, es la primera generación de un alienígena, pero necesita una forma de vida humana para subsistir", explicó Scott. Ese golpe de efecto, a los 15 minutos de cinta, es el primer gran giro: abandona el suspenso y el terror (principal objetivo, según el realizador) para convertirse netamente en una película de acción.